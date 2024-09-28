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اتفاقيات سعودية سودانية أوكرانية لدعم العمل الإنساني

9/28/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.
ونوهت، جويس مسويا، بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين والمحتاجين في العالم.
دعم العمل الإنساني في السودان
في السياق نفسه، ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بغرض دعم المركز أعمال المكتب الإنسانية في جمهورية السودان بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 المنعقدة في مدينة نيويورك.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
مليونا دولار لأوكرانيا
كما وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بغرض دعم المركز أعمال المكتب الإنسانية في جمهورية أوكرانيا بقيمة مليوني دولار أمريكي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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