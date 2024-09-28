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مزاد تمور العلا حضور كبير ووفرة إنتاج

9/28/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مزاد العُلا للتمور، في أسبوعه الثالث إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار القادمين للمعرض من داخل وخارج المملكة، مشيدين بالعروض المميزة التي تم تقديمها لهم، والمتمثلة في عدد من التمور الفاخرة والمتنوعة، ويحظى المزاد الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، باهتمام من قبل تجار التمور وعدد من ملاك شركات الصناعات التحويلية للتمور، حيث تستمر فعالياته حتى التاسع من نوفمبر المقبل خلال يومي الجمعة والسبت بجوار ملعب الإسكان جنوب العلا.
أهداف المزاد
وشهد مزاد العُلا وفرة الإنتاج وتنوعه؛ كون التمور تعد رافدًا اقتصاديًا أساسيًا ومكونًا اجتماعيًا رئيسيًا للمحافظة؛ حيث تحتفي العلا بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين نخلة تنتج أكثر من 120 ألف طن سنويًا؛ وفق معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع.
ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه (رؤية العُلا) المتماشية مع رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
انطلاق سوق التمور
ومع استمرار المزاد؛ سيشهد شهر أكتوبر انطلاق سوق التمور الذي يتضمن العديد من الفعاليات في سوق المزارعين بحي المنشية، وذلك ضمن موسم التمور في العلا، بهدف تسليط الضوء على التراث الغني للعلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.

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