Saturday, 28 September 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهادة دولية لمطار الملك فهد بالدمام

9/28/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على شهادة اعتماد تجربة العميل ((المستوى الثالث))، وتسلّمها نائب الرئيس للمشروعات والشؤون الهندسية لمطارات الدمام، المهندس هشام حكمي، وذلك خلال مؤتمر ومعرض تجربة العميل الذي نظمه مجلس المطارات الدولي (ACI) في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، المهندس محمد الحسني، أن حصول مطار الملك فهد الدولي على هذا الاعتماد الدولي يعكس رسالة مطارات الدمام الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة، ترتكز على طاقم بشري مميز، كما يؤكد نجاح المطار في تحقيق متطلبات معيارية عالمية ترتبط بتحسين تجربة العميل، الأمر الذي يعكس التزام مطارات الدمام المستمر بتحسين تجربة عملائها، وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.
وبين أن هذا الاعتماد يعد خطوة مهمة ضمن السعي القائم لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي، مع التطلع المستقبلي للحصول على شهادتي المستويين الرابع ثم الخامس، الذي يمثل أعلى مستويات الاعتماد في تجربة العميل، بما يسهم في تعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي كأحد المطارات الرائدة على مستوى المنطقة.

MENAFN28092024000089011017ID1108725475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث