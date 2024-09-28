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وزير التعليم: مبادرة البرامج الجامعية القصيرة Microx تكسب الطلاب مهارات سوق العمل

9/28/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يوسف البنيان، على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الذي يعد استمرارًا لتطوير منظومة التعليم، وسعيًا لبناء مواطن منافس عالميًّا من خلال البرامج والمشاريع التعليمية، التي تأتي موائمة للتوجهات المستقبلية في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.
وأضاف أن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة "MicroX" التي ينفذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تعمل على تنمية القدرات البشرية لدى المواطنين وإكسابهم للمهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات في سوق العمل، من خلال 350 برنامجًا جامعيًّا قصيرًا بالنمط الرقمي.
وبيّن "البنيان" أن "MicroX" وبالتكامل مع أكثر من 200 شراكة محلية وعالمية؛ ستعمل على دعم القطاعات التخصصية والحيوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تزويد سوق العمل بالمهارات الناشئة والجديدة التي تطرأ نتيجة المتغيرات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى جعل التعليم في متناول شريحة أوسع، عبر تقديمها بشكل رقمي وبطريقة مرنة؛ بحيث تُمَكن الجميع من التعلم واختيار الرحلة التعليمية الأنسب لهم ولاحتياجاتهم المهنية.
وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الرقمي، بما يخدم قطاع تنمية القدرات البشرية، والأثر الذي ستصنعه المبادرة خلال السنوات القادمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، عبر التنسيق والتكامل الذي سينعكس على تمكين أبناء وبنات المملكة وإتاحة فرص التعلم لهم، ودعم المخرجات التعليمية بشكل مؤهل لسوق العمل وتدعيمها بالمهارات والقدرات اللازمة؛ علاوةً على تعزيز المسار المهني لمن هم في سوق العمل حاليًا.

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