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656 % نمو السياح الوافدين إلى المملكة لأغراض الترفيه والعطلات

9/28/2024 2:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة السياحة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023، وزيادة بنسبة 73 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019.
4.2 ملايين سائح وافد
وأوضحت الوزارة، أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 ملايين سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023، ونسبة نمو تقدر بـ656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019.
قطاع سياحي مستدام
وتبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، على فاعلية وكفاءة الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023 قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة ((تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024)).
السياح الوافدون إلى المملكة 2024
17.5 مليونا في 7 أشهر.
%10 نسبة الزيادة مقارنة مع نفس الفترة من 2023.
%73 نسبة الزيادة مقارنة مع 2019.
4.2 ملايين سائح وافد قدموا لأغراض الترفيه والعطلات.
%25 نسبة الزيادة مع نفس الفترة من 2023.
%656 نسبة الزيادة مقارنة مع 2019.

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