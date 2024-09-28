656 % نمو السياح الوافدين إلى المملكة لأغراض الترفيه والعطلات

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة السياحة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023، وزيادة بنسبة 73 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019. 4.2 ملايين سائح وافد
وأوضحت الوزارة، أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 ملايين سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023، ونسبة نمو تقدر بـ656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019.
قطاع سياحي مستدام
وتبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، على فاعلية وكفاءة الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023 قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة ((تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024)). السياح الوافدون إلى المملكة 2024
17.5 مليونا في 7 أشهر.
%10 نسبة الزيادة مقارنة مع نفس الفترة من 2023.
%73 نسبة الزيادة مقارنة مع 2019.
4.2 ملايين سائح وافد قدموا لأغراض الترفيه والعطلات.
%25 نسبة الزيادة مع نفس الفترة من 2023.
%656 نسبة الزيادة مقارنة مع 2019.
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