المصرية للاستثمار المباشر توقع مذكرة تفاهم مع الأمريكية للتنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد المهندس حسن الخطيب وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEAVC)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.
وقد وقع على مذكرة التفاهم السيد أيمن سليمان رئيس الجمعية، والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وممثلين منها عن قطاع الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
موضوعات متعلقة
“محمد فاروق” و”أحمد طارق” يعتزمان تدشين“بى ويل” للرعاية الصحية “المصرية للغزل والنسيج” تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024 توقعات برواج فى قطاع مواد البناء بعد إلغاء اشتراطات التراخيص لسنة 2021
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، كما تستهدف إنشاء نظام بيئي أكثر ملاءمة للاستثمار وبيئة مواتية .
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه شركة DAI بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEAVC ، بتطوير خطة استراتيجية جديدة لتوجيه أهداف الجمعية على المدى الطويل؛ وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في زيادة كفاءة ونمو بيئة الاستثمار المصرية، كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و EPEAVC على بناء قدرات الموظفين في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار الملائكى وتطوير أجندة إصلاح السياسات لصناعة رأس المال المخاطر وبيئة الاستثمار المصرية، ويشمل ذلك بناء القدرات في المجالات الاستراتيجية، وتحديد أفضل الممارسات لكي تستمر EPEAVC كفاعل رئيسي ومؤثر في تشكيل بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108725472
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.