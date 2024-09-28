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المصرية للاستثمار المباشر توقع مذكرة تفاهم مع الأمريكية للتنمية

9/28/2024 2:41:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEAVC)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.

وقد وقع على مذكرة التفاهم السيد أيمن سليمان رئيس الجمعية، والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وممثلين منها عن قطاع الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، كما تستهدف إنشاء نظام بيئي أكثر ملاءمة للاستثمار وبيئة مواتية .

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه شركة DAI بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEAVC ، بتطوير خطة استراتيجية جديدة لتوجيه أهداف الجمعية على المدى الطويل؛ وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في زيادة كفاءة ونمو بيئة الاستثمار المصرية، كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و EPEAVC على بناء قدرات الموظفين في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار الملائكى وتطوير أجندة إصلاح السياسات لصناعة رأس المال المخاطر وبيئة الاستثمار المصرية، ويشمل ذلك بناء القدرات في المجالات الاستراتيجية، وتحديد أفضل الممارسات لكي تستمر EPEAVC كفاعل رئيسي ومؤثر في تشكيل بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.

المصدر:

MENAFN28092024000202011048ID1108725472

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