وزير الكهرباء يتفقد فرع القاهرة الجديدة لشركة شمال القاهرة للتوزيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، اليوم بزيارة ميدانية مفاجئة إلى فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي وكذلك الطاقه الكهربائية المشتراة والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية وجودة الخدمات المقدمة.

يأتي ذلك في إطار الزيارات المستمرة والجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي فى جميع المواقع والشركات التابعة، وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة.

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وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن الوزير محمود عصمت بدأ الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة، حول معدلات الأحمال والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة، وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.

وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة.

وشملت الجولة إدارات الشبكات والشئون التجارية والإدارية العامة لنظم التحكم والاتصالات، وكذلك مركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال حساب الوقت الذي يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التي يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز.

وتمت مراجعة الكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ الإجراءات للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد الجديدة المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور محمود عصمت مجددا أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تناسب حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة سيتم الإعلان عنها بالشراكة مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة تعد أحد أهم الأهداف التي يجري العمل عليها خلال المرحلة الحالية؛ وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية والمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.

ووجه عصمت باستمرار المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة ورصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى الاستمرار في الزيارات والمرور والتواجد الميداني في كافة الشركات التابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة العاجلة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الآداء الخاصة بكافة الشركات.





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