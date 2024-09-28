وزير الكهرباء يتفقد فرع القاهرة الجديدة لشركة شمال القاهرة للتوزيع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، اليوم بزيارة ميدانية مفاجئة إلى فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي وكذلك الطاقه الكهربائية المشتراة والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية وجودة الخدمات المقدمة.
يأتي ذلك في إطار الزيارات المستمرة والجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي فى جميع المواقع والشركات التابعة، وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة.
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وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن الوزير محمود عصمت بدأ الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة، حول معدلات الأحمال والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة، وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.
وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة.
وشملت الجولة إدارات الشبكات والشئون التجارية والإدارية العامة لنظم التحكم والاتصالات، وكذلك مركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال حساب الوقت الذي يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التي يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز.
وتمت مراجعة الكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ الإجراءات للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد الجديدة المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور محمود عصمت مجددا أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تناسب حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة سيتم الإعلان عنها بالشراكة مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة تعد أحد أهم الأهداف التي يجري العمل عليها خلال المرحلة الحالية؛ وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية والمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
ووجه عصمت باستمرار المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة ورصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى الاستمرار في الزيارات والمرور والتواجد الميداني في كافة الشركات التابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة العاجلة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الآداء الخاصة بكافة الشركات.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108725471