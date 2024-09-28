ذا مارك للمجتمعات العمرانية تقدم عروضًا جديدة خلال سيتى سكيب

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” فى معرض“سيتى سكيب 2024′′، وتقدم مجموعة من مشروعاتها السكنية والتجارية البارزة، والتى تتميز بالتصميمات المعمارية الفريدة مع تقديم عروض حصرية تشمل خطط سداد بمقدم يبدأ من 0% وأقساط تصل إلى 9 سنوات.

وتحت شعار“Live Inspired” ولتقديم تجارب فريدة تلبى تطلعات العملاء الباحثين عن الفخامة والرقي، تعرض شركة“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” مجموعة من مشروعاتها المتميزة والتى تعكس الابتكار والجودة فى كل تفاصيلها، مثل“ذا ووندر مارك – The WonderMarQ” و”ذا ووتر مارك – The WaterMarQ” فى القاهرة الجديدة، إلى جانب مشروعها التجارى“ماركيت – Marquette” فى مدينة المستقبل.

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ويقدم مشروع“ذا ووندر مارك” تجربة سكنية فريدة تعتمد على نمط حياة حديث بأبعاد جديدة، مع التركيز على الفخامة والرفاهية، حيث يمتد المشروع على مساحة 250 فدانًا، ويتضمن عدة أحياء يتميز كل منها بطراز معمارى خاص، ويوفر وسائل راحة متطورة، لتقديم تجربة معيشية تتجاوز التوقعات.

وخلال المعرض، تعرض الشركة مراحل جديدة من المشروع فى كل من حى“Forest” الذى يمتد على مساحة 190 ألف متر مربع ويضم فيلات محاطة بمساحات خضراء واسعة، مما يوفر بيئة هادئة تتكامل فيها العمارة مع الطبيعة، إلى جانب حى Lakes الذى يعد ملاذًا مثاليًا للاستمتاع بالطبيعة على مساحة 90 ألف متر مربع، ويضم فيلات بإطلالات على بحيرات، مما يمنح السكان فرصة للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

أما مشروع“ذا ووتر مارك”، الذى يمتد على مساحة 20 فدانًا فى موقع مميز بالقرب من الجامعة الأمريكية فى قلب التجمع الخامس، فيضم 80 فيلا مستقلة بمساحات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.

وتتميز جميع الوحدات بإطلالات ساحرة على بحيرة تمتد على مساحة حوالى 9 آلاف متر، مما ينقل تجربة العيش الساحلية إلى قلب القاهرة الجديدة.

ولخلق بيئة متوازنة ومريحة، تم تخصيص 13% فقط من مساحة المشروع للبناء، فى حين تم تخصيص باقى المساحة للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء، وتم تصميم كل فيلا بعناية فائقة مع مراعاة كافة التفاصيل مما يجعل الحياة فى هذا المكان مزيجًا مثاليًا بين الرفاهية والراحة والخصوصية.

وإلى جانب المشروعات السكنية، تقدم“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” مشروعها التجارى ذو التصميم العصرى“ماركيت”، والذى يقع فى موقع استراتيجى فى قلب مدينة المستقبل، ويمتد على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم 10 مبانٍ مصممة وفق الطراز الأوروبى الأنيق، ويشمل“بارك أفينيو” (ParQ Avenue) الذى يضم مجموعة من المطاعم الراقية، و”سنترال أفينيو” (Central Avenue) الذى يشمل مجموعة من المحلات التجارية الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع“ورك أفينيو” (WorQ Avenue)، الذى يوفر مكاتب إدارية مجهزة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة، إلى جانب عيادات بتصميم عصرى أنيق، مما يجعل“Marquette” وجهة متكاملة تجمع بين العمل، التسوق، والترفيه فى مكان واحد.