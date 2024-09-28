ذا مارك للمجتمعات العمرانية تقدم عروضًا جديدة خلال سيتى سكيب

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشارك“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” فى معرض“سيتى سكيب 2024′′، وتقدم مجموعة من مشروعاتها السكنية والتجارية البارزة، والتى تتميز بالتصميمات المعمارية الفريدة مع تقديم عروض حصرية تشمل خطط سداد بمقدم يبدأ من 0% وأقساط تصل إلى 9 سنوات.
وتحت شعار“Live Inspired” ولتقديم تجارب فريدة تلبى تطلعات العملاء الباحثين عن الفخامة والرقي، تعرض شركة“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” مجموعة من مشروعاتها المتميزة والتى تعكس الابتكار والجودة فى كل تفاصيلها، مثل“ذا ووندر مارك – The WonderMarQ” و”ذا ووتر مارك – The WaterMarQ” فى القاهرة الجديدة، إلى جانب مشروعها التجارى“ماركيت – Marquette” فى مدينة المستقبل.
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ويقدم مشروع“ذا ووندر مارك” تجربة سكنية فريدة تعتمد على نمط حياة حديث بأبعاد جديدة، مع التركيز على الفخامة والرفاهية، حيث يمتد المشروع على مساحة 250 فدانًا، ويتضمن عدة أحياء يتميز كل منها بطراز معمارى خاص، ويوفر وسائل راحة متطورة، لتقديم تجربة معيشية تتجاوز التوقعات.
وخلال المعرض، تعرض الشركة مراحل جديدة من المشروع فى كل من حى“Forest” الذى يمتد على مساحة 190 ألف متر مربع ويضم فيلات محاطة بمساحات خضراء واسعة، مما يوفر بيئة هادئة تتكامل فيها العمارة مع الطبيعة، إلى جانب حى Lakes الذى يعد ملاذًا مثاليًا للاستمتاع بالطبيعة على مساحة 90 ألف متر مربع، ويضم فيلات بإطلالات على بحيرات، مما يمنح السكان فرصة للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.
أما مشروع“ذا ووتر مارك”، الذى يمتد على مساحة 20 فدانًا فى موقع مميز بالقرب من الجامعة الأمريكية فى قلب التجمع الخامس، فيضم 80 فيلا مستقلة بمساحات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.
وتتميز جميع الوحدات بإطلالات ساحرة على بحيرة تمتد على مساحة حوالى 9 آلاف متر، مما ينقل تجربة العيش الساحلية إلى قلب القاهرة الجديدة.
ولخلق بيئة متوازنة ومريحة، تم تخصيص 13% فقط من مساحة المشروع للبناء، فى حين تم تخصيص باقى المساحة للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء، وتم تصميم كل فيلا بعناية فائقة مع مراعاة كافة التفاصيل مما يجعل الحياة فى هذا المكان مزيجًا مثاليًا بين الرفاهية والراحة والخصوصية.
وإلى جانب المشروعات السكنية، تقدم“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” مشروعها التجارى ذو التصميم العصرى“ماركيت”، والذى يقع فى موقع استراتيجى فى قلب مدينة المستقبل، ويمتد على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم 10 مبانٍ مصممة وفق الطراز الأوروبى الأنيق، ويشمل“بارك أفينيو” (ParQ Avenue) الذى يضم مجموعة من المطاعم الراقية، و”سنترال أفينيو” (Central Avenue) الذى يشمل مجموعة من المحلات التجارية الفاخرة.
بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع“ورك أفينيو” (WorQ Avenue)، الذى يوفر مكاتب إدارية مجهزة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة، إلى جانب عيادات بتصميم عصرى أنيق، مما يجعل“Marquette” وجهة متكاملة تجمع بين العمل، التسوق، والترفيه فى مكان واحد.
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