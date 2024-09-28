الصين: سوق النقد الأجنبي يسجل معاملات بـ3.78 تريليون دولار في أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، أن سوق النقد الأجنبي بالصين سجلت معاملات إجمالية بقيمة 26.94 تريليون يوان (3.78 تريليون دولار أمريكي) في أغسطس الماضي.

ووفقا للهيئة، بلغ حجم المعاملات لسوق العملاء 3.4 تريليون يوان في الشهر الماضي، وجاء حجم المعاملات للسوق بين البنوك عند 23.54 تريليون يوان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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فيما يتعلق بالمنتجات، بلغ إجمالي حجم المعاملات في السوق الفورية 9.88 تريليون يوان، بينما بلغ حجم المعاملات في سوق المشتقات 17.06 تريليون يوان.

كما أفادت البيانات بأن إجمالي حجم معاملات سوق النقد الأجنبي في البلاد بلغ 190.33 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.





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