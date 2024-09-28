الصين: سوق النقد الأجنبي يسجل معاملات بـ3.78 تريليون دولار في أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، أن سوق النقد الأجنبي بالصين سجلت معاملات إجمالية بقيمة 26.94 تريليون يوان (3.78 تريليون دولار أمريكي) في أغسطس الماضي.
ووفقا للهيئة، بلغ حجم المعاملات لسوق العملاء 3.4 تريليون يوان في الشهر الماضي، وجاء حجم المعاملات للسوق بين البنوك عند 23.54 تريليون يوان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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فيما يتعلق بالمنتجات، بلغ إجمالي حجم المعاملات في السوق الفورية 9.88 تريليون يوان، بينما بلغ حجم المعاملات في سوق المشتقات 17.06 تريليون يوان.
كما أفادت البيانات بأن إجمالي حجم معاملات سوق النقد الأجنبي في البلاد بلغ 190.33 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108725469
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