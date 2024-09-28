73% نموًا فى مبيعات راميدا للأدوية خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة“العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، بنسبة 73% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بمبيعات أغسطس 2023، مقابل نمو مبيعات السوق بنسبة 45%.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، ارتفعت الكميات التى باعتها“راميدا” خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، مقابل انخفاض الكميات المباعة فى سوق الدواء بنسبة 7% خلال نفس الفترة.

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وأعلنت“راميدا” مؤخرًا عن إطلاق منتجها الدوائى“راميلاكت” المتخصص فى علاج حساسية اللاكتوز، وتم طرح“راميلاكت” بالفعل فى السوق خلال شهر مايو الماضى، والذى يمثل فرصة نمو كبيرة للشركة مستقبلًا.

وأوضحت الشركة أنها أطلقت علامة تجارية تابعة لها باسم“جلو” لتختص فى تطوير وإنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على أن يتم إطلاق المنتجات فى السوق بحلول شهر يناير المقبل.

كما حصلت“راميدا” بداية من شهر مايو الماضى على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار منتجاتها الأساسية بنسب تتراوح ما بين 40-50%.

وأعلنت“راميدا”، فى شهر أغسطس الماضى، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الثانى من 2024، حيث حققت الشركة نموًا فى الإيرادات بنسبة 25.4% على أساس سنوى لتصل إلى 564.9 مليون جنيه، مدفوعةً بارتفاع إيرادات المبيعات المحلية بنسبة 31.8% على أساس سنوى، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاعى التصدير والتصنيع للغير خلال نفس الفترة.

وساهم تعافى قطاع المضادات الحيوية بشكل أساسى فى نمو مبيعات السوق المحلية، بالإضافة إلى تأثير الزيادات السعرية التى بدأت فى الظهور تدريجيًا منذ نهاية شهر مايو الماضى.

وحققت الشركة نموًا فى الأرباح الإجمالية بنسبة 30.2% على أساس سنوى لتصل إلى 270.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام، مدفوعة بتحسن هامش الربح الإجمالى بمقدار 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 47.9%، وذلك رغم زيادة تكلفة التصنيع وتوقف الإنتاج استعدادًا لزيادات الأسعار التى بدأت تدريجيًا منذ نهاية مايو 2024.