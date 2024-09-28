73% نموًا فى مبيعات راميدا للأدوية خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة“العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، بنسبة 73% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بمبيعات أغسطس 2023، مقابل نمو مبيعات السوق بنسبة 45%.
ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، ارتفعت الكميات التى باعتها“راميدا” خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، مقابل انخفاض الكميات المباعة فى سوق الدواء بنسبة 7% خلال نفس الفترة.
موضوعات متعلقة
“محمد فاروق” و”أحمد طارق” يعتزمان تدشين“بى ويل” للرعاية الصحية “المصرية للغزل والنسيج” تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024 “إى إف جى”..سهم القيمة الكامنة
وأعلنت“راميدا” مؤخرًا عن إطلاق منتجها الدوائى“راميلاكت” المتخصص فى علاج حساسية اللاكتوز، وتم طرح“راميلاكت” بالفعل فى السوق خلال شهر مايو الماضى، والذى يمثل فرصة نمو كبيرة للشركة مستقبلًا.
وأوضحت الشركة أنها أطلقت علامة تجارية تابعة لها باسم“جلو” لتختص فى تطوير وإنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على أن يتم إطلاق المنتجات فى السوق بحلول شهر يناير المقبل.
كما حصلت“راميدا” بداية من شهر مايو الماضى على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار منتجاتها الأساسية بنسب تتراوح ما بين 40-50%.
وأعلنت“راميدا”، فى شهر أغسطس الماضى، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الثانى من 2024، حيث حققت الشركة نموًا فى الإيرادات بنسبة 25.4% على أساس سنوى لتصل إلى 564.9 مليون جنيه، مدفوعةً بارتفاع إيرادات المبيعات المحلية بنسبة 31.8% على أساس سنوى، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاعى التصدير والتصنيع للغير خلال نفس الفترة.
وساهم تعافى قطاع المضادات الحيوية بشكل أساسى فى نمو مبيعات السوق المحلية، بالإضافة إلى تأثير الزيادات السعرية التى بدأت فى الظهور تدريجيًا منذ نهاية شهر مايو الماضى.
وحققت الشركة نموًا فى الأرباح الإجمالية بنسبة 30.2% على أساس سنوى لتصل إلى 270.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام، مدفوعة بتحسن هامش الربح الإجمالى بمقدار 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 47.9%، وذلك رغم زيادة تكلفة التصنيع وتوقف الإنتاج استعدادًا لزيادات الأسعار التى بدأت تدريجيًا منذ نهاية مايو 2024.
MENAFN28092024000202011048ID1108725467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.