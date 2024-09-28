ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال العام المال

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إجمالي إيراد شركة أبو قير للأسمدة إلى نحو 28.87 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة زيادة قدرها 57% عما هو مخطط وزيادة 1% عن العام السابق، وتم تحقيق صافي ربح قدره 13.48 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام الحالي، وبنسبة زيادة قدرها 126% عما هو مخطط.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح اليوم السبت، أهمية استراتيجية العمل المؤسسي المحترف التي تتبعها إدارة شركة أبوقير للأسمدة وينفذها العاملون بكفاءة لتعظيم القدرات الإنتاجية ودمج التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الإنتاجية والربحية وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم البعد البيئي والإنتاج الأخضر، بما سيكون له دور قوي في دعم واستمرار مسيرة الشركة الإنتاجية لعقود قادمة وفتح آفاق أوسع للتصدير الخارجي، خاصة وأن الشركة تمثل ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الأسمدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى دورها الهام كذلك في مجال التصدير للأسواق الخارجية.
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جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الجمعية العامة للشركة في مقرها بالإسكندرية، برئاسة المهندس عابد عزالرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي المساهمين بالشركة.
وأثنى المهندس كريم بدوي على المجهودات المبذولة من إدارة شركة أبوقير للأسمدة وجميع العاملين بها لخفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الشركة حفاظًا على البيئة ومراعاة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أهمية البعد الاقتصادي أيضًا لهذا التوجه في جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج. كما أكد أهميته البالغة في فتح آفاق أوسع للتصدير للخارج والتوافق مع متطلبات التصنيع الأخضر للتصدير إلى السوق الأوروبي وفقًا لقانون CBAM.
كما أشاد الوزير باهتمام أبوقير للأسمدة بالاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد وتحقيق الوفر الاقتصادي.
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ الدائم على بيئة عمل آمنة للعاملين الذين يُعدّون الكنز الحقيقي للشركة وسر نجاحها، وضرورة الاهتمام بملاحظات السلامة للحد من المخاطر، مشددًا على أهمية رفع الوعي المستمر للعاملين بتنفيذ إجراءات السلامة وتضافر مجهودات الجميع في هذا المجال.
كما أكد أن تنوع العنصر البشري بالشركة ودمج الخبرات الكبيرة والمتوسطة والشابة له دور إيجابي في نجاح الشركة، وأشاد بتوجهها لمراعاة التنوع من خلال تعظيم دور المرأة في عمليات الشركة.
وخلال عرض نتائج أعمال الشركة، أوضح المهندس عابد عزالرجال، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، أنه تواكبا مع الاحتفال بمرور 45 عامًا على إنشاء مصانع الشركة، والتي تعتبر قلاع صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر، حرصت إدارة الشركة والعاملين بها على وضع خطط مدروسة ومعدة جيدًا لمواجهة التحديات، والتي من أهمها استمرارية تشغيل المصانع بأقصى طاقة إنتاجية واتباع سياسة الإحلال والتجديد وإقامة مشروعات جديدة والبحث عن أسواق أخرى.
وخلال العام المالي 2023/2024، تم تشغيل مصانع الشركة نحو 8.85 مليون ساعة عمل بدون إصابات، كما تم إجراء عمرة جسيمة لأقدم مصانع الشركة وهو مصنع أبوقير 1، والذي تم تشغيله عام 1979، وبالتوازي نجحت الشركة في تحقيق الخطة الإنتاجية للمصانع من الأسمدة الصلبة بنسبة زيادة قدرها 9% عما هو مخطط، كما تم تحقيق الخطة التسويقية لمنتجات الشركة بزيادة قدرها 5% عما هو مخطط.
كما أشار المهندس عابد عزالرجال إلى دور الشركة الرائد في المساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري من خلال توفير نحو 17.49 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة، علاوة على تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لأكثر من 31 دولة حول العالم وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات.
ولفت رئيس أبوقير للأسمدة إلى أن القيمة السوقية للشركة في البورصة المصرية بلغت نحو 77.67 مليار جنيه في إقفال جلسة 26 سبتمبر 2024.
وتحتل الشركة المركز الثاني طبقًا لتصنيف الشركات المقيدة في البورصة المصرية من حيث رأس المال السوقي لقطاع الموارد الأساسية.
واستكمالا لسجل النجاحات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2023/2024، حصدت أبوقير للأسمدة جائزة أفضل الشركات أداءً بالبورصة المصرية لعام 2023 في فعاليات الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل، كما تم تصنيف الشركة في المرتبة التاسعة لأفضل 50 شركة مصرية لعام 2024 طبقًا لتصنيف مجلة فوربس العالمية، مما يؤكد كفاءة نموذج أعمال الشركة الفريد وتطبيقها لأعلى مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار المهندس عابد عزالرجال إلى أن إدارة الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات وبرامج الإحلال والتجديد لاستعادة شباب المصانع، والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، حيث تم خلال العام المالي 2023/2024 تنفيذ عمرة مصنع أبوقير (1) بنجاح، وعمل عمرة كاملة لتنك تخزين الأمونيا وإنشاء برج تبريد جديد للمصنع، إضافة إلى مفاعل كامل لمصنع الأمونيا وتحديث نظام التحكم والفصل والإنذار (DCS) وعدد من الأعمال الإنشائية بالمصنع.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نحو أهمية مواكبة التحول نحو الأخضر، فتعتبر شركة أبوقير للأسمدة رائدة في مجال خفض الانبعاثات منذ إنشائها، حيث قامت الشركة ببيع شهادات الكربون منذ عام 2006، كما تمتلك حاليًا نحو 3 ملايين شهادة، وباحتساب كمية خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي التي حققتها الشركة، فبلغ ما يزيد عن 1.4 مليون طن سنويًا خفضًا فعليًا، وتخطط الشركة حاليًا نحو الوصول إلى 3 ملايين طن خفض سنوي للانبعاثات.
وعلى صعيد المشروعات الاستثمارية المستقبلية، فتحرص الشركة على مواكبة التطورات العالمية، حيث تم التفكير مبكرًا في تحويل مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر متكامل يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا الخضراء ومعالجة المياه وإعادة استخدامها بالكامل ZLD ومراعاة استخدام كيماويات تشغيل صديقة للبيئة.
ويهدف المشروع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يوميًا، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يوميًا، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يوميًا، وسيقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وتبلغ نسبة مساهمة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نحو 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45%، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.
وبالتوازي، جاري العمل بنفس الفلسفة في المصانع القائمة في الشركة من خلال عمل إحلال جزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، كما يتم دراسة البدائل الخاصة بنطاق الأعمال الجديد لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير 3 وخفض الانبعاثات، وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة.
وقد صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2023/2024، كما وافقت على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 7.5 جنيه للسهم على ثلاث دفعات.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108725466