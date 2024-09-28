ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال العام المال

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالي إيراد شركة أبو قير للأسمدة إلى نحو 28.87 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة زيادة قدرها 57% عما هو مخطط وزيادة 1% عن العام السابق، وتم تحقيق صافي ربح قدره 13.48 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام الحالي، وبنسبة زيادة قدرها 126% عما هو مخطط.

وأكد المهندس كريم بدوي، البترول والثروة المعدنية، في تصريح اليوم السبت، أهمية استراتيجية العمل المؤسسي المحترف التي تتبعها إدارة شركة أبوقير للأسمدة وينفذها العاملون بكفاءة لتعظيم القدرات الإنتاجية ودمج التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الإنتاجية والربحية وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم البعد البيئي والإنتاج الأخضر، بما سيكون له دور قوي في دعم واستمرار مسيرة الشركة الإنتاجية لعقود قادمة وفتح آفاق أوسع للتصدير الخارجي، خاصة وأن الشركة تمثل ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الأسمدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى دورها الهام كذلك في مجال التصدير للأسواق الخارجية.

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جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الجمعية العامة للشركة في مقرها بالإسكندرية، برئاسة المهندس عابد عزالرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي المساهمين بالشركة.

وأثنى المهندس كريم بدوي على المجهودات المبذولة من إدارة شركة أبوقير للأسمدة وجميع العاملين بها لخفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الشركة حفاظًا على البيئة ومراعاة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أهمية البعد الاقتصادي أيضًا لهذا التوجه في جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج. كما أكد أهميته البالغة في فتح آفاق أوسع للتصدير للخارج والتوافق مع متطلبات التصنيع الأخضر للتصدير إلى السوق الأوروبي وفقًا لقانون CBAM.

كما أشاد الوزير باهتمام أبوقير للأسمدة بالاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد وتحقيق الوفر الاقتصادي.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ الدائم على بيئة عمل آمنة للعاملين الذين يُعدّون الكنز الحقيقي للشركة وسر نجاحها، وضرورة الاهتمام بملاحظات السلامة للحد من المخاطر، مشددًا على أهمية رفع الوعي المستمر للعاملين بتنفيذ إجراءات السلامة وتضافر مجهودات الجميع في هذا المجال.

كما أكد أن تنوع العنصر البشري بالشركة ودمج الخبرات الكبيرة والمتوسطة والشابة له دور إيجابي في نجاح الشركة، وأشاد بتوجهها لمراعاة التنوع من خلال تعظيم دور المرأة في عمليات الشركة.

وخلال عرض نتائج أعمال الشركة، أوضح المهندس عابد عزالرجال، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، أنه تواكبا مع الاحتفال بمرور 45 عامًا على إنشاء مصانع الشركة، والتي تعتبر قلاع صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر، حرصت إدارة الشركة والعاملين بها على وضع خطط مدروسة ومعدة جيدًا لمواجهة التحديات، والتي من أهمها استمرارية تشغيل المصانع بأقصى طاقة إنتاجية واتباع سياسة الإحلال والتجديد وإقامة مشروعات جديدة والبحث عن أسواق أخرى.

وخلال العام المالي 2023/2024، تم تشغيل مصانع الشركة نحو 8.85 مليون ساعة عمل بدون إصابات، كما تم إجراء عمرة جسيمة لأقدم مصانع الشركة وهو مصنع أبوقير 1، والذي تم تشغيله عام 1979، وبالتوازي نجحت الشركة في تحقيق الخطة الإنتاجية للمصانع من الأسمدة الصلبة بنسبة زيادة قدرها 9% عما هو مخطط، كما تم تحقيق الخطة التسويقية لمنتجات الشركة بزيادة قدرها 5% عما هو مخطط.

كما أشار المهندس عابد عزالرجال إلى دور الشركة الرائد في المساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري من خلال توفير نحو 17.49 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة، علاوة على تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لأكثر من 31 دولة حول العالم وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات.

ولفت رئيس أبوقير للأسمدة إلى أن القيمة السوقية للشركة في البورصة المصرية بلغت نحو 77.67 مليار جنيه في إقفال جلسة 26 سبتمبر 2024.

وتحتل الشركة المركز الثاني طبقًا لتصنيف الشركات المقيدة في البورصة المصرية من حيث رأس المال السوقي لقطاع الموارد الأساسية.

واستكمالا لسجل النجاحات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2023/2024، حصدت أبوقير للأسمدة جائزة أفضل الشركات أداءً بالبورصة المصرية لعام 2023 في فعاليات الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل، كما تم تصنيف الشركة في المرتبة التاسعة لأفضل 50 شركة مصرية لعام 2024 طبقًا لتصنيف مجلة فوربس العالمية، مما يؤكد كفاءة نموذج أعمال الشركة الفريد وتطبيقها لأعلى مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار المهندس عابد عزالرجال إلى أن إدارة الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات وبرامج الإحلال والتجديد لاستعادة شباب المصانع، والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، حيث تم خلال العام المالي 2023/2024 تنفيذ عمرة مصنع أبوقير (1) بنجاح، وعمل عمرة كاملة لتنك تخزين الأمونيا وإنشاء برج تبريد جديد للمصنع، إضافة إلى مفاعل كامل لمصنع الأمونيا وتحديث نظام التحكم والفصل والإنذار (DCS) وعدد من الأعمال الإنشائية بالمصنع.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نحو أهمية مواكبة التحول نحو الأخضر، فتعتبر شركة أبوقير للأسمدة رائدة في مجال خفض الانبعاثات منذ إنشائها، حيث قامت الشركة ببيع شهادات الكربون منذ عام 2006، كما تمتلك حاليًا نحو 3 ملايين شهادة، وباحتساب كمية خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي التي حققتها الشركة، فبلغ ما يزيد عن 1.4 مليون طن سنويًا خفضًا فعليًا، وتخطط الشركة حاليًا نحو الوصول إلى 3 ملايين طن خفض سنوي للانبعاثات.

وعلى صعيد المشروعات الاستثمارية المستقبلية، فتحرص الشركة على مواكبة التطورات العالمية، حيث تم التفكير مبكرًا في تحويل مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر متكامل يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا الخضراء ومعالجة المياه وإعادة استخدامها بالكامل ZLD ومراعاة استخدام كيماويات تشغيل صديقة للبيئة.

ويهدف المشروع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يوميًا، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يوميًا، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يوميًا، وسيقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وتبلغ نسبة مساهمة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نحو 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45%، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

وبالتوازي، جاري العمل بنفس الفلسفة في المصانع القائمة في الشركة من خلال عمل إحلال جزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، كما يتم دراسة البدائل الخاصة بنطاق الأعمال الجديد لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير 3 وخفض الانبعاثات، وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة.

وقد صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2023/2024، كما وافقت على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 7.5 جنيه للسهم على ثلاث دفعات.

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