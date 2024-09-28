البورصة المصرية على موعد مع بضاعة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب سوق المال طرح حصة من المصرف المتحد تشير التقديرات أن تتراوح بين 40 و45% خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد ما أعلن عن نيته طرح المصرف في البورصة المصرية بعد قيام الحكومة بتحديث برنامج الطروحات الحكومية.

ويرى المتعاملون فى السوق المصرية أن الطرح سيكون جذب للمستثمرين رغم تعدد البنوك المدرجة في البورصة المصرية.

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وتجهز الحكومة لعدد من طروحات الشركات والبنوك، ويضم برنامج الطروحات الحكومية نحو 3 بنوك من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بعد استنئاف برنامج الطروحات الحكومية وهي“المصرف المتحد” و”بنك القاهرة” و”البنك العربي الأفريقي”.

قال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن طرح شركات جديدة أمر إيجابي للبورصة ما دام الشركة تتمتع بالكفاءة اللازمة ونتائج الأعمال الجيدة، موضحًا أن المصرف المتحد يتميز بنتائج أعمال جيدة ويلتزم بجميع مبادئ الحوكمة، نظرًا لتبعيته للبنك المركزي.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالية غير المصرفية شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به نحو 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وتوقع أن يلقى طرح المصرف المتحد إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب وموعد الطرح لن يتأثر بالتوترات الجيوسياسية على أغلب الأحوال.

ويعمل مستشار الطرح”سي آى كابيتال” حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية بحاجة إلى دماء جديدة لزيادة السيولة ودخول شركات جديدة بشكل عام لزيادة الأوراق المالية المطروحة أمام المستثمرين حتى وإن كان القطاع ممثل بقوة.

وأوضح أن الطرح الجديد للمصرية سيزيد من عمق القطاع ويجذب المزيد من السيولة للقطاع من قبل المستثمرين.

وتابع أن هناك أمر إيجابي أن الحصة المقرر طرحها كبيرة وتصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن اختيار ميعاد الطرح فى الربع الأول من العام المقبل خطوة موفقة من البنك المركزي، نظراً للتوترات الجيوسياسية المحيطة، خاصة أن الطروحات تحتاج إلى استقرار أوضاع السوق.

وأكد أن موعد الطرح هو من العوامل الأساسية في تحديد قيمة السهم لأنه يعتمد على العرض والطلب فيجب توخي الحذر في اختيار الموعد المناسب.

كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت”المصرف المتحد”، و”بنك القاهرة”، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.

وفيما تم عرض“المصرف المتحد” للبيع وتلقى بعض العروض، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات خلال العامين الماضيين، إلا أن التوصل إلى سعر عادل للصفقة، كان أحد العقبات التي واجهت تنفيذ الصفقة، خاصةً وسط أزمة نقص عملة حادة، وظهور السوق السوداء للعملة.

وعادت الطروحات مرة أخرى بعد قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس من العام الجاري بعد توافر السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة التى ساهمت من حل أزمة العملة.

وأشارت سالي فوزي ميخائيل رئيس الاستراتيجيات والبحوث بشركة تايكون للوساطة، إلى أن طرح المصرف المتحد سيجذب العديد من المستثمرين خاصة من العرب، بالإضافة إلي البنك الأوروبي للإعماروالتنمية الذى أعلن نيته من قبل بالاستثمار في البنك.

ورجحت أن يكون هذا الطرح جاذب للبنوك الخليجية أو مستثمر استراتيجي، وسيلاقي نجاح مع وجود اهتمام به من مستثمرين عرب وأجانب، موضحة أن الوقت الحالي ملائم لهذا الطرح ولن يتأثر بالأحداث الجيوسياسية بالمناطق المحيطة.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي طرح حصة من أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما فى ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ويأتي هذا قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما أكد رئيس المصرف المتحد، أن حصة الطرح ستتراوح ما بين 25-49%، وسيبدأ الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك فى بيان، إنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فى الوقت المناسب.

أضاف أن المصرف المتحد يعد من البنوك المصرية التى تتمتع بمكانة قوية فى القطاع المصرفى نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التى تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التى تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

ويأتي قرار إعلان طرح حصة من البنك، قبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر، حيث أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تخارج الدولة من بعض الأصول.

وقد يشهد تقييم المصرف المتحد، دفعة قوية مع تحسن هوامش ربحية البنوك بعد قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس الماضي، وسيكون لذلك تأثير كبير على نمو أرباح البنوك بشكل عام في 2024، والمصرف المتحد – محل الطرح – بشكل خاص.

وسيعد طرح المصرف المتحد، أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، وتغيراً كبيراً في الاتجاه، إذ كانت أغلب الصفقات المرتبطة بالبنوك في البورصة المصرية تصب في اتجاه تركيز الحصص عبر عروض الشراء.

كما كانت أغلب الصفقات بالقطاع ممثلة في استحواذات خارج السوق من مستثمرين استراتيجيين على حصص مسيطرة مثل“بنك عودة”، و”بي إن بي باريبا”، واندماج بنكي“ABC”، و”بنك بلوم”، وغيرها.