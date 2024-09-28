ترقب لأداء مؤشرات البورصة الأسبوع الجاري لتأكيد الاتجاه

MENAFN - Al-Borsa News) يسيطر الترقب على تعاملات المصرية للأسبوع الجارى لحسم الاتجاه الذي ستسلكه المؤشرات خلال الفترة المقبلة إما جنى أرباح أو استمرار الصعود، ويرى المتعاملون أن المتبقى من العام الجاري سيشهد أداءً جيدًا للمؤشرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.1% إلى 31276 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.58% إلى مستوى 7425 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.57% إلى مستوى 38505 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4.01% الى مستوى 10577 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 3.84% إلى مستوى 6261 نقطة.

جمال الدين: ترجيحات بأن تشهد التداولات عمليات جنى أرباح

وتوقع أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، استمرار صعود المؤشر الرئيسي ليصل إلى مستوى 31800 نقطة، بينما ستعتبر التراجعات في حالة حدوثها خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري حركة طبيعية، ولكنها ستؤجل الوصول للمستهدفات.

وأشار إلى أن مستوى الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 30800 نقطة ثم مستوى الدعم الأكثر أهمية عند 30000 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الماضي، مع تحسن في أحجام التداولات بدعم من قطاع الإسكان والموارد الأساسية، وتمكن من تحقيق مستهدفات عند مستويات 30700 و31200 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن مؤشر EGX70 سيحاول الاقتراب من مستوى 7500 نقطة والمرجح أن تظهر خلاله بعض الضغوط البيعية في نطاق طبيعي ولا تلغي فكرة استمرار الاتجاه الصاعد طالما أن المؤشر أعلى مستوى 6900 نقطة.

وتابع أن تحركات المؤشر الإيجابية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي ستكون بدعم من أسهم قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، وسهم إي إف جي هيرمس، والشرقية للدخان، وأسهم قطاع الأسمدة بقيادة سهم أبو قيرونصح المستثمرين باقتناص فرص التراجعات لبناء مراكز شرائية، مع وجود المستهدفات المقبلة لمؤشر EGX70 عند مستويات 7800 و8000 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 275.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 5.17 مليار سهم، بتنفيذ 557 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 304.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 3.28 مليار ورقة منفذة على 381 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 2.72% إلى مستوى 2.15 تريليون جنيه.

أبوغنيمة:“EGX70” يقترب من اختراق مستوى 7500 نقطة

وقال باسم أبوغنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أنهى تداولاته أعلي مستوي 31200 نقطة محاولاً خلال جلسات الأسبوع الماضي تخطي مستوى 31400 نقطة، ولكن الضغوط البيعية دفعته للاستقرار عند مستوى 31276 نقطة.

وأشار إلي أن مستوي الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 31000-30700 نقطة، بينما مستوى الدعم لمؤشر EGX70 عند 7100-6850 نقطة.

وتوقع أن تشهد أول جلستين للأسبوع الحالي حركة تصحيحية طبيعية، تمهيداً لاستكمال الصعود، مما يدفع المؤشر الرئيسي لتحقيق مستهدف عند مستوى 33400 نقطة، ويحقق مؤشر EGX70 مستهدف عند مستوى 7800 نقطة.

وأضاف أن مؤشر EGX70 مستمر في الصعود مقترباً من تحقيق مستهدف عند مستوى 7500 نقطة، على أن تشهد جلسات الربع الأخير من العام تحركات إيجابية للمؤشرات مع زيادة الزخم الشرائي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.2% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6% والعرب علي 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 447.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 185.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.6 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.89 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



