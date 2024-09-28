ترقب لأداء مؤشرات البورصة الأسبوع الجاري لتأكيد الاتجاه

(MENAFN
- Al-Borsa News) يسيطر الترقب على تعاملات البورصة
المصرية للأسبوع الجارى لحسم الاتجاه الذي ستسلكه المؤشرات خلال الفترة المقبلة إما جنى أرباح أو استمرار الصعود، ويرى المتعاملون أن المتبقى من العام الجاري سيشهد أداءً جيدًا للمؤشرات.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.1% إلى 31276 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.58% إلى مستوى 7425 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.57% إلى مستوى 38505 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4.01% الى مستوى 10577 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 3.84% إلى مستوى 6261 نقطة.
جمال الدين: ترجيحات بأن تشهد التداولات عمليات جنى أرباح
وتوقع أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، استمرار صعود المؤشر الرئيسي ليصل إلى مستوى 31800 نقطة، بينما ستعتبر التراجعات في حالة حدوثها خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري حركة طبيعية، ولكنها ستؤجل الوصول للمستهدفات.
وأشار إلى أن مستوى الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 30800 نقطة ثم مستوى الدعم الأكثر أهمية عند 30000 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الماضي، مع تحسن في أحجام التداولات بدعم من قطاع الإسكان والموارد الأساسية، وتمكن من تحقيق مستهدفات عند مستويات 30700 و31200 نقطة خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مؤشر EGX70 سيحاول الاقتراب من مستوى 7500 نقطة والمرجح أن تظهر خلاله بعض الضغوط البيعية في نطاق طبيعي ولا تلغي فكرة استمرار الاتجاه الصاعد طالما أن المؤشر أعلى مستوى 6900 نقطة.
وتابع أن تحركات المؤشر الإيجابية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي ستكون بدعم من أسهم قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، وسهم إي إف جي هيرمس، والشرقية للدخان، وأسهم قطاع الأسمدة بقيادة سهم أبو قيرونصح المستثمرين باقتناص فرص التراجعات لبناء مراكز شرائية، مع وجود المستهدفات المقبلة لمؤشر EGX70 عند مستويات 7800 و8000 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 275.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 5.17 مليار سهم، بتنفيذ 557 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 304.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 3.28 مليار ورقة منفذة على 381 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 2.72% إلى مستوى 2.15 تريليون جنيه.
أبوغنيمة:“EGX70” يقترب من اختراق مستوى 7500 نقطة
وقال باسم أبوغنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أنهى تداولاته أعلي مستوي 31200 نقطة محاولاً خلال جلسات الأسبوع الماضي تخطي مستوى 31400 نقطة، ولكن الضغوط البيعية دفعته للاستقرار عند مستوى 31276 نقطة.
وأشار إلي أن مستوي الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 31000-30700 نقطة، بينما مستوى الدعم لمؤشر EGX70 عند 7100-6850 نقطة.
وتوقع أن تشهد أول جلستين للأسبوع الحالي حركة تصحيحية طبيعية، تمهيداً لاستكمال الصعود، مما يدفع المؤشر الرئيسي لتحقيق مستهدف عند مستوى 33400 نقطة، ويحقق مؤشر EGX70 مستهدف عند مستوى 7800 نقطة.
وأضاف أن مؤشر EGX70 مستمر في الصعود مقترباً من تحقيق مستهدف عند مستوى 7500 نقطة، على أن تشهد جلسات الربع الأخير من العام تحركات إيجابية للمؤشرات مع زيادة الزخم الشرائي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.2% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6% والعرب علي 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 447.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 185.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.6 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.89 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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