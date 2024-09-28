توقعات برواج فى قطاع مواد البناء بعد إلغاء اشتراطات التراخيص لسنة 2021

قال الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة فى مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، إيجابية وتسهّل إصدار تراخيص البناء للمواطنين.

وأضاف“الفيومي” لـ”البورصة”، أن العودة للاشتراطات البنائية القديمة ستفتح التراخيص فى المدن، مما يحدث رواجًا اقتصاديًا فى قطاع مواد البناء الذى يعد ضمن القطاعات المهمة وقاطرة التنمية.

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ذكر أن الاشتراطات البنائية الجديدة تسهّل إجراءات إصدار التراخيص من 16 خطوة إلى 8 خطوات فقط، بجانب إصدار الرخصة خلال 45 يومًا، كلها إجراءات تسهّل وتيسّر إصدار الرخص للمواطنين.

أوضح أنه لم تُصدر تراخيص بناء منذ العمل باشتراطات مارس، مما شجّع على انتشار ظاهرة البناء المخالف نتيجة عدم وجود إصدار رخص.

لفت إلى أن الكثير من المهن التى تعتمد على قطاع البناء وتصل أعداد العاملين فيها إلى الملايين، اتجهت للبحث عن مهن أخرى مثل شراء التكاتك وغيرها من المهن الحرة، مما قلّل نسبة الكفاءات والخبرات فى هذا المجال.

ذكر أن اشتراطات البناء الصادرة عام 2021، ترتب عليها الكثير من المشاكل والتحديات المخالفة للبناء، ومن ضمنها معالجة تلك المشاكل من خلال قانون التصالح فى مواد البناء الذى يعالج 5 ملايين حالة من البناء المخالف.

أشار إلى أن قرار وزير الإسكان يعود للاشتراطات البنائية الصادرة عام 2008، وهذا الطبيعى فى دولة القانون، وقال إن إيقاف التراخيص البنائية خلال السنوات الماضية، أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمستويات كبيرة، وظهور عشوائيات بنائية مخالفة.

وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن 40% من مبيعات الصناعات المعدنية وبالأخص حديد التسليح والألومنيوم تُوجه للأهالى فى ظروف السوق الطبيعية، لكن التعديلات التى طرأت على قانون البناء عام 2021 عطلت حركة البناء لشريحة كبيرة من المواطنين، وانعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية لمصانع القطاع خلال العامين الماضيين، وتأثرت أيضًا المبيعات.

وتوقع حنفى، أن يسهم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء القديم، فى طفرة قوية فى الطلب على منتجات مواد البناء بشكل عام وقطاعى الأسمنت وحديد التسليح بشكل خاص.

أوضح أن قطاع مواد البناء يلعب دورًا كبيرًا فى توفير فرص عمل جديدة بالسوق المحلى، الأمر الذى يدعم نمو الاقتصاد من خلال تقليص معدل البطالة.

أشار إلى أن أسعار حديد التسليح قد تتراجع بمعدلات طفيفة، لأن زيادة الإنتاج تمتص جزءًا كبيرًا من التكلفة بدعم من زيادة المبيعات ونسبة الأرباح أيضًا.

وارتفع إنتاج حديد التسليح فى مصر بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول من العام مقارنة مع 1.7 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد حجم استهلاك السوق المحلى إلى 1.55 مليون طن خلال نفس الفترة مقابل 1.429 مليون طن، وفقًا لتقرير نشرته“حديد عز”.

قال أحمد كريم، رئيس شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الطلب على الأسمنت من قبل المشروعات القومية التى تنفذها شركات التطوير العقارى بجميع المحافظات مستقر نسبيًا، لكن الطلب من قبل الأهالى تراجع بمعدلات كبيرة منذ اشتراطات البناء التى صدرت عام 2021.

أضاف كريم لـ”البورصة”، أن كميات الإسمنت التى تُوجه إلى مشروعات الأهالى كبيرة للغاية، وفى حال تراجعت الدولة كليًا عن الاشتراطات الجديدة سيتضاعف الطلب على الأسمنت وقد لا نحتاج إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.

توقع زيادة مبيعات الأسمنت فى السوق المحلى بنسبة 50% مع بداية العام المقبل، وستبدأ الشركات فى التأهب لتغطية الطلب المتزايد على المنتج.

وقال إبراهيم غالى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاعات السيراميك والجرانيت والدهانات والصناعات المعدنية والمواد العازلة مرشحة لطفرة قوية فى التشغيل والإنتاج بعد العدول عن اشتراطات مواد البناء.

أضاف لـ”البورصة”، أن جميع صناعات مواد البناء كانت تعمل بطاقات إنتاجية لا تتجاوز 60% خلال السنوات الماضية بسبب تراجع الطلب، وهذا أثر على الأعمال التوسعية للشركات بالإضافة إلى تعطيل دخول استثمارات جديدة للقطاعات.

قال إن القطاعات تترقب التفعيل الكلى للقانون القديم، لتحديد حجم الإنتاج المستقبلى، وإعادة تقييم السيولة المالية لديها حتى تتأكد إذا كانت بحاجة إلى اقتراض تمويلات لشراء خامات أم لا.