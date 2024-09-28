المالية تعلن نتائج طرحها لأذون الخزانة بقيمة 50 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لأذون الخزانة آجال 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يوما بلغ 29.178%، فيما بلغ أعلى عائد 29.249%، وسجل أقل عائد 28.999%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يوما 26.236%، في حين سجل أعلى عائد 26.241%، وأقل عائد 26.15%.
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وأشارت إلى أنها قد طرحت أذون خزانة آجال 182 و364 يوما الخميس الماضي، بقيم بلغت 30 و20 مليار جنيه على التوالي.
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