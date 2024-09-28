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المالية تعلن نتائج طرحها لأذون الخزانة بقيمة 50 مليار جنيه

9/28/2024 2:41:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لأذون الخزانة آجال 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يوما بلغ 29.178%، فيما بلغ أعلى عائد 29.249%، وسجل أقل عائد 28.999%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يوما 26.236%، في حين سجل أعلى عائد 26.241%، وأقل عائد 26.15%.

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وأشارت إلى أنها قد طرحت أذون خزانة آجال 182 و364 يوما الخميس الماضي، بقيم بلغت 30 و20 مليار جنيه على التوالي.

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