لماذا ينقسم الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدة؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي حالة لافتة من الانقسام، إذ سجلت معارضة واحدة فقط، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2005، عندما اعترضت ميشيل بومان على قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، واعتبرت أن الخفض قد يكون مبالغاً فيه في ظل لم يتغلب بعد على مشكلة التضخم.

ومع ذلك، أيد الأعضاء الـ11 الآخرون التصويت لصالح الخفض، مما يعكس تقريبًا إجماعاً تاماً حول المكان المناسب لمعدل الفائدة الحالي.

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ما لم يُلاحظ كثيرًا وربما الأكثر أهمية هو عدم وجود إجماع على المكان الذي ينبغي أن يصل إليه معدل الفائدة المرجعي في نهاية المطاف، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

يقدم صُناع القرار في البنك المركزي الأمريكي توقعاتهم كل ثلاثة أشهر.

وفي آخر تحديث لهم، الذي نُشر في 18 سبتمبر، أظهرت التوقعات تفاوتاً كبيراً في الآراء حول معدلات الفائدة طويلة الأجل، إذ سجلت أكبر تباين منذ بدء نشر تلك التوقعات عام 2012.

ومن بين 19 مسئولاً قدموا توقعات (الأعضاء الـ12 المصوتين بالإضافة إلى سبعة رؤساء فروع إقليمية للبنك)، لم يتفق سوى ثلاثة منهم كحد أقصى على مستوى محدد للفائدة طويلة الأجل، وفي المجمل، تم تقديم 11 توقعًا مختلفاً، تراوحت بين 2.375% كأدنى مستوى و3.75% كأعلى مستوى.

هذا التفاوت الواسع يعكس بشكل واضح حالة من عدم اليقين الكبيرة، ويشير أيضًا إلى مشكلة جوهرية في السياسات النقدية: غموض مفهوم“سعر الفائدة الحقيقي المحايد”، الذي يُفترض أن يكون دليلاً لصناع القرار.

عادةً ما يُعرف هذا المعدل، المعروف اختصاراً بـ”r-star”، على أنه المعدل الذي يُستخدم عندما ينمو الاقتصاد وفقًا لإمكاناته، ويكون التضخم مستقرًا والعمالة في أقصى مستوياتها، وفي ظل هذا التوازن المثالي- الذي يمثل الجنة لصناع السياسات النقدية- لن تكون أسعار الفائدة توسعية ولا انكماشية.

ورغم أن صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، لا يدلون بأي توقعات تتعلق بمعدل الفائدة الحقيقي المحايد في توقعاتهم الفصلية، إلا أنه من السهل استنتاج وجهات نظرهم الضمنية من خلال طرح توقعاتهم للتضخم من توقعاتهم لمعدلات الفائدة طويلة الأجل.

وبما أن جميع الأعضاء يعتقدون أن التضخم يتجه نحو هدف البنك البالغ 2%، فإن الاختلافات بين توقعاتهم لمعدلات الفائدة طويلة الأجل تعكس اختلافاتهم حول سعر الفائدة الحقيقي المحايد، وبناءً على ذلك، يعتقدون أن المعدل الحقيقي المحايد يقع بين 0.375% و1.75%.

حتى وقت قريب، كانت معظم توقعات الاحتياطي الفيدرالي ترتكز حول معدل محايد يبلغ 0.5%، لكن الآن، يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع الأعضاء أن المعدل أعلى من ذلك، وربما أعلى بكثير.

ليس هناك معدل محايد في الواقع المرئي، لذا لا يمكن إثباته بشكل قاطع سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا.

غالبًا ما يستشهد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بالاقتصادي جون هنري ويليامز، الذي استخدم علم اللاهوت في تفسير المعدل المحايد، حيث قال في عام 1931:“مثل الإيمان، يتم التعرف عليه من خلال أعماله”.

هذه مقولة ذكية لكنها أيضًا محبطة للغاية، فبما أن معرفة المعدل المحايد تأتي بعد فوات الأوان، فإن صناع القرار قادرون على رؤيته فقط بأثر رجعي.

ومع ذلك، فإن النقاشات حول السياسات النقدية تركز بشكل كبير على تحديد المستوى المحايد بدقة.

في مراجعة نُشرت في عام 2021، اكتشف كلاوديو بورو، من بنك التسويات الدولية، زيادة كبيرة في الإشارات إلى“سعر الفائدة الطبيعي” (الذي يُستخدم أحيانًا بالتبادل مع المعدل المحايد) في السنوات الأخيرة.

وحتى منتصف العقد الماضي، ظهر هذا المفهوم في نحو خمسة خطابات سنويًا من قبل صناع السياسات النقدية، وبحلول عام 2019، ظهر في أكثر من 50 خطابًا سنويًا.

بينما كان الاقتصاديون يعتمدون سابقًا على الكتل النقدية كدليل لسياسات البنوك المركزية، أصبحوا الآن يميلون أكثر إلى التفكير في“سعر الفائدة الحقيقي المحايد”

النقاش الحالي يضم معسكرين.

الأول يرى أن المعدلات المحايدة قد ارتفعت بعد جائحة كوفيد، إذ قد يؤدي النمو المرتفع في الإنتاجية، ربما نتيجة الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة إمكانات النمو وبالتالي ارتفاع المعدل المحايد.

ومن جهة أخرى، العجز المالي المتزايد قد يضع ضغوطًا تصاعدية على المعدل المحايد.

والمعسكر الآخر يعتقد أن الاتجاهات الطويلة الأمد التي كانت تؤثر على المعدلات قبل الجائحة تعود إلى الظهور، مثل شيخوخة السكان الذين يميلون إلى الادخار أكثر والابتكار أقل، وهذا النقاش مهم، لكنه لا يقدم مقياسًا حاسمًا لتحديد ما إذا كان سعر الفائدة المحايد قد ارتفع.

حاول الاقتصاديون الوصول إلى مثل هذه المقاييس من خلال نماذج معقدة، كما هي عاداتهم، واحدة من أكثر النماذج تأثيرًا تُعرف باسم“إتش إل دبليو”- نسبة إلى الاقتصاديين الذين ابتكروها، والتي يتم تحديثها بانتظام من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ووفقًا لهذا النموذج، انخفض المعدل الحقيقي المحايد بشكل حاد في السنوات الأخيرة ويبلغ الآن 0.75%، وهو مستوى مشابه للحد الأدنى الذي شوهد بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2009.

وسيكون هذا غير مريح لصناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الذين يفترضون أن المعدل المحايد أعلى بكثير في عالم ما بعد كوفيد.

ومع ذلك، من غير الحكمة تقديس مثل هذا النموذج أو أي نموذج آخر، حيث يجادل دانييل بونسيك، من جامعة ستوكهولم، في ورقة بحثية حديثة بأن نموذج“إتش إل دبليو” يعاني من عيوب.

وإحدى المشكلات هي أنه يدمج أسعار الفائدة السياسية كمتغير، مما يؤدي إلى حالة من التكرار، وهذا يثير سؤال مفاده: هل تقوم البنوك المركزية بضبط أسعار الفائدة لتتوافق مع سعر الفائدة الحقيقي المحايد، أم أن تقديرات هذا المعدل تتفاعل مع قرارات البنوك المركزية؟

وكما يشير بورو، فإن نطاق الخطأ القياسي حول نماذج سعر الفائدة الحقيقي المحايد بشكل عام ستضع المعدل المحايد في نطاق يبلغ نحو 2.5 نقطة مئوية، وهو ما يكاد يكون غير مفيد بالنسبة لصناع السياسة الذين يتعاملون مع زيادات بربع نقطة مئوية.

هناك أيضًا حقيقة مفادها أن البنوك المركزية لا تعمل في الظلام، فهي لديها الكثير من البيانات والنظريات التي تساعدها في تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة أو منخفضة، بدءًا من مقاييس الإنتاج والتضخم إلى تقديرات النمو المحتمل والتوظيف الكامل وتوقعات التضخم، لكن الاعتقاد بأن هناك معدلاً محايدًا يمكن تمييزه، موجودًا في مكان ما في عالم السياسات النقدية، هو تبسيط مفرط.

السعي وراء متغير وهمي ومن المؤكد تقريبًا أنه غير صحيح قد يكون ضارًا بقدر ما هو مفيد، ومن هذه الزاوية، فإن انهيار الإجماع في توقعات سعر الفائدة الحقيقي المحايد الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي هو أمر مرحب به، فهو نوع من الصدق الفكري.