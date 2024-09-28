تنظيم الاستحواذات يمنع التركز الاقتصادي فى القطاع المالي غير المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت الهيئة العامة للقرابة المالية تعديلات تشريعية جديدة لتنظيم الاستحواذات فى قطاع التمويل غير المصرفي، ويرى المتعاملون أن تلك التعديلات من شأنها تنظيم التركز الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفي وتمنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة عن طريق تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات.

ونظم القرار الأخير للهيئة متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات.

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وعند تجاوز الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، أوثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر، أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.

وقال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن التعديلات التشريعية الأخيرة من شأنها منع التركز الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، مشيرًا إلى أهمية نمو القطاع فى ظل التحديات التى يمر بها السوق.

وألزم القرار الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى.

وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن هذا القرار جاء لضمان أن تُدار الصناعة من قبل المتخصصين ذوى الخبرة بالمجال للحفاظ على هذا القطاع.

وأوضحت أن خلق كيانات مالية كبرى أو أفراد ذوى خبرات يحمى العاملين والكوادر ويمنع التدخلات الخارجية والتى تؤثر سلبًا على السوق، كما له عائد كبير على هذه الصناعة.

ونص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها بحسب الأحوال قراراً بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.

وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب بشركة الأولى للتمويل العقارى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتنشيط هذا القطاع وتشجيع الشركات الكبرى على توسيع نشاطها مع السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتواجد والمنافسة أيضًا.

وأضاف أن الشركات الصغيرة تواجه عدة تحديات اقتصادية فى السوق يمنعها من النمو، موضحا أن القطاع المالى غير المصرفى يعانى من صعوبة تقبل فكرة الاندماجات والاستحواذات.

ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.