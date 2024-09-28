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إى إف جى..سهم القيمة الكامنة - جريدة البورصة

9/28/2024 2:41:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يشهد سهم“إي إف جى” القابضة نموًا فى سعره السوقى على مدار جلسات الأسبوع الجاري، وعلى الرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر السهم مازال لم يعكس القيمة الكامنة لتوسعات الشركة الإقليمية فى أسواق الخليج والتى تقتنص فيها المجموعة حصة ليست هينة من عدد الطروحات هناك.

وقالت بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية فى مذكرة بحثية لها، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لدى“إي إف جي” أنهى 10 صفقات بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي قيمة الصفقات التي تمت في النصف الأول من عام 2024 إلى15.7 مليار دولار على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

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وتوقعت البحوث تحقيق المجموعة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 75.5% على أساس سنوي في 2024، ليصل إلى 4.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى مركب بنسبة 29.8% حتى 2029، ورجحت أيضًا أن تسجل صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 67.8% على أساس سنوي في 2024، مدفوعة بنمو إيرادات جميع القطاعات تقريباً.

وحددت الشركة السعر المستهدف للسهم عند 32.3 جنيه مما يعكس احتمالية ارتفاع بنسبة 35.7%، وعلى الرغم من ارتفاع السهم بنسبة 45.8% منذ بداية العام، فإنه يتم تداوله عند مضاعف قيمة دفترية قدره 0.98 مرة لعام 2025، وهو ما يمثل خصمًا مقارنة بمتوسط أقرانه المحليين ومتوسطه التاريخي.

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