إى إف جى..سهم القيمة الكامنة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) يشهد سهم“إي إف جى” القابضة نموًا فى سعره السوقى على مدار جلسات الأسبوع الجاري، وعلى الرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر السهم مازال لم يعكس القيمة الكامنة لتوسعات الشركة الإقليمية فى أسواق الخليج والتى تقتنص فيها المجموعة حصة ليست هينة من عدد الطروحات هناك.
وقالت بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية فى مذكرة بحثية لها، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لدى“إي إف جي” أنهى 10 صفقات بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي قيمة الصفقات التي تمت في النصف الأول من عام 2024 إلى15.7 مليار دولار على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
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وتوقعت البحوث تحقيق المجموعة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 75.5% على أساس سنوي في 2024، ليصل إلى 4.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى مركب بنسبة 29.8% حتى 2029، ورجحت أيضًا أن تسجل صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 67.8% على أساس سنوي في 2024، مدفوعة بنمو إيرادات جميع القطاعات تقريباً.
وحددت الشركة السعر المستهدف للسهم عند 32.3 جنيه مما يعكس احتمالية ارتفاع بنسبة 35.7%، وعلى الرغم من ارتفاع السهم بنسبة 45.8% منذ بداية العام، فإنه يتم تداوله عند مضاعف قيمة دفترية قدره 0.98 مرة لعام 2025، وهو ما يمثل خصمًا مقارنة بمتوسط أقرانه المحليين ومتوسطه التاريخي.
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