المطاحن: 5% تراجعًا في استهلاك القمح المخصص للخبز المدعوم

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5%، إن العام الحالي شهد تراجعًا في معدلات استهلاك القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعّم من نحو 9 ملايين طن إلى 8.5 مليون طن، بفضل ميكنة الصوامع والربط الإلكتروني بينها، بالإضافة إلى هيكلة دعم الخبز.

أضاف بودي لـ”البورصة” أن معدلات الطحن تراجعت من 24.5 و25 ألف طن يوميًا إلى 23 و23.5 ألف طن، من خلال 156 مطحنًا، تشمل 81 مطحنًا في قطاع الأعمال العام و75 مطحنًا في القطاع الخاص.

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أوضح أن الوزارة رفعت تكلفة الطحن للمطاحن بداية من العام المالي الحالي إلى 668 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية تطالب برفع التكلفة إلى 1.90 ألف جنيه لمطاحن القطاع الخاص و1.30 ألف جنيه لمطاحن القطاع العام، بعد زيادة أسعار السولار والكهرباء، وارتفاع كافة التكاليف وأجور العمالة.

ذكر بودي أن أسعار النخالة حاليًا مستقرة عند 9.5 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن الشعبة طالبت وزارة التموين بتثبيت السعر حتى دخول موسم الاستهلاك في ديسمبر المقبل لضمان سحب المخزون من المطاحن.

أضاف أن تجربة وزارة التموين برفع نسبة استخراج الدقيق المدعّم المخصص لإنتاج الخبز البلدي من 87.5% إلى 93.3% ستخفض كمية القمح المستخدمة لإنتاج الخبز المدعّم.

وقدّر رئيس شعبة المطاحن الوفر الناتج عن زيادة نسبة استخراج الدقيق بنحو 57 ألف طن قمح سنويًا، تعادل حوالي 7.5 مليار جنيه تقريبًا، وهو ما يعادل نحو 6.3% من كمية القمح المطحون خلال العام.