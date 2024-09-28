المصرية للغزل والنسيج تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

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تستهدف الشركة المصرية للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة لمجموعة العربية لحليج الأقطان، تحقيق مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام الجارى بزيادة 20% عن عام 2023.وقال أحمد الشريف، مدير المبيعات بالشركة، إن“المصرية للغزل والنسيج”، استثمرت 3 ملايين دولار بداية العام الجارى لتحديث خطوط الإنتاج وتطوير تكنولوجيا التصنيع، بغرض تعزيز الكفاءة الإنتاجية بنسبة 20%.وأضاف لـ“البورصة”، أن زيادة الإنتاج يؤهل الشركة لدخول أسواق تصديرية جديدة فى آسيا وأوروبا من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد لعملائها، والاستفادة من الدعم القوى لمجموعة شركات العربية لحليج الأقطان.وأوضح أنه يوجد طلب تصديرى متزايد على المنتجات القطنية عالية الجودة والمستدامة والعضوية، ما دفع الشركة إلى وضع خطة لزيادة حجم التصدير بنسبة تصل إلى 10% بنهاية العام.لفت إلى أن الشركة تصدر 80% من حجم الإنتاج الكلى الذى يصل إلى 2800 طن سنويًا، إلى العديد من الدول فى الأسواق العربية والأوروبية.وأوضح أن الشركة تدرس إنشاء محطة طاقة شمسية باستثمارات 15 مليون جنيه لمصانعها كجزء من التزامها بتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية، ضمن استراتيجيتها طويلة المدى.وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم منتجات صديقة للبيئة من خلال اعتماد تقنيات تصنيع تراعى الاستدامة، مثل إعادة تدوير العوادم وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، كما تسعى لتقليل الأثر البيئى عبر تحديث الآلات والمعدات لتوفير الطاقة والمياه.وتأسست الشركة المصرية للغزل والنسيج عام 2005 وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة العربية لحليج الأقطان، وتتخصص فى إنتاج وتصدير الغزول القطنية، لتلبى احتياجات قطاعات متعددة تشمل النسيج، التريكو، الحياكة، التطريز الفاخر، وخيوط الخياطة.وذكر أن“المصرية للغزل والنسيج” تبحث بجدية عن فرص للتوسع فى أسواق دولية جديدة، وتعمل على تعزيز تواجدها فى الأسواق الناشئة، مع الاهتمام بفتح قنوات توزيع جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين فى آسيا وأفريقيا.ولفت إلى أن الشركة تعتمد بشكل أساسى على القطن المصرى عالى الجودة، فى عملية الإنتاج وتحصل عليه من شركة النيل الحديثة للأقطان إحدى الشركات الشقيقة بمجموعة العربية لحليج الاقطان.وأكد أن الشركة تشارك بانتظام فى المعارض الدولية الكبرى فى أوروبا والشرق الأوسط، وتعد تلك الفعاليات منصة هامة لعرض منتجاتها وتعزيز تواجدها على الساحة العالمية من خلال التواصل مع عملاء وشركاء جدد.وأضاف أن الشركة تلتزم بالمساهمة المجتمعية من خلال مبادرات تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.ارتفعت صادرات مصر من القطن بنسبة 36.5% إلى 1.5 مليون قنطار مترى خلال موسمه الذى يبدأ فى أغسطس وينتهى فى سبتمبر العام الماضى، مقابل، 1.1 مليون قنطار مترى فى 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
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