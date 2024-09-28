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المصرية للغزل والنسيج تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

9/28/2024 2:41:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “محمد فاروق” و”أحمد طارق” يعتزمان تدشين“بى ويل” للرعاية الصحية توقعات برواج فى قطاع مواد البناء بعد إلغاء اشتراطات التراخيص لسنة 2021 73% نموًا فى مبيعات“راميدا للأدوية” خلال أغسطس الشركة تجهز لإنشاء محطة طاقة شمسية بـ 15 مليون جنيه تستهدف الشركة المصرية للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة لمجموعة العربية لحليج الأقطان، تحقيق مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام الجارى بزيادة 20% عن عام 2023.وقال أحمد الشريف، مدير المبيعات بالشركة، إن“المصرية للغزل والنسيج”، استثمرت 3 ملايين دولار بداية العام الجارى لتحديث خطوط الإنتاج وتطوير تكنولوجيا التصنيع، بغرض تعزيز الكفاءة الإنتاجية بنسبة 20%.وأضاف لـ“البورصة”، أن زيادة الإنتاج يؤهل الشركة لدخول أسواق تصديرية جديدة فى آسيا وأوروبا من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد لعملائها، والاستفادة من الدعم القوى لمجموعة شركات العربية لحليج الأقطان.وأوضح أنه يوجد طلب تصديرى متزايد على المنتجات القطنية عالية الجودة والمستدامة والعضوية، ما دفع الشركة إلى وضع خطة لزيادة حجم التصدير بنسبة تصل إلى 10% بنهاية العام.لفت إلى أن الشركة تصدر 80% من حجم الإنتاج الكلى الذى يصل إلى 2800 طن سنويًا، إلى العديد من الدول فى الأسواق العربية والأوروبية.وأوضح أن الشركة تدرس إنشاء محطة طاقة شمسية باستثمارات 15 مليون جنيه لمصانعها كجزء من التزامها بتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية، ضمن استراتيجيتها طويلة المدى.وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم منتجات صديقة للبيئة من خلال اعتماد تقنيات تصنيع تراعى الاستدامة، مثل إعادة تدوير العوادم وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، كما تسعى لتقليل الأثر البيئى عبر تحديث الآلات والمعدات لتوفير الطاقة والمياه.وتأسست الشركة المصرية للغزل والنسيج عام 2005 وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة العربية لحليج الأقطان، وتتخصص فى إنتاج وتصدير الغزول القطنية، لتلبى احتياجات قطاعات متعددة تشمل النسيج، التريكو، الحياكة، التطريز الفاخر، وخيوط الخياطة.وذكر أن“المصرية للغزل والنسيج” تبحث بجدية عن فرص للتوسع فى أسواق دولية جديدة، وتعمل على تعزيز تواجدها فى الأسواق الناشئة، مع الاهتمام بفتح قنوات توزيع جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين فى آسيا وأفريقيا.ولفت إلى أن الشركة تعتمد بشكل أساسى على القطن المصرى عالى الجودة، فى عملية الإنتاج وتحصل عليه من شركة النيل الحديثة للأقطان إحدى الشركات الشقيقة بمجموعة العربية لحليج الاقطان.وأكد أن الشركة تشارك بانتظام فى المعارض الدولية الكبرى فى أوروبا والشرق الأوسط، وتعد تلك الفعاليات منصة هامة لعرض منتجاتها وتعزيز تواجدها على الساحة العالمية من خلال التواصل مع عملاء وشركاء جدد.وأضاف أن الشركة تلتزم بالمساهمة المجتمعية من خلال مبادرات تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.ارتفعت صادرات مصر من القطن بنسبة 36.5% إلى 1.5 مليون قنطار مترى خلال موسمه الذى يبدأ فى أغسطس وينتهى فى سبتمبر العام الماضى، مقابل، 1.1 مليون قنطار مترى فى 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

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