الدين العام لمصر ينخفض 2.1% فى الربع الأخير من 2023-2024

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع إجمالى الدين العام فى مصر بنحو 2.1%خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 12.78 تريليون جنيه فى مارس 2024.

وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع فى الدين المحلى الذى انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه فى مارس بتراجع 2.7%.

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وخفضت الحكومة الديون المحلية قصيرة الأجل 2.9% لتصل إلى 7.33 تريليون جنيه، والديون المتوسطة نحو 2.5% لتسجل 276.1 مليار جنيه فيما انخفضت الديون طويلة الأجل بنحو 1.1% لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه.

وعلى صعيد الدين الحكومى الخارجي، فقد تراجع 0.8% ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه في الربع الثانى مقابل 3.82 تريليون جنيه فى الربع الأول.

وعلى أساس سنوى يظل الدين العام أعلى من مستوياته فى يونيو 2023 حينما جاوز 10 تريليونات جنيه، لكنه تراجع كنسبة للناتج المحلى إلى 91% من حوالى 96% فى العام المالى الأسبق.

وساهمت صفقة رأس الحكمة والتى نتج عنها تدفقات بقيمة 24 مليار دولار استحوذت الخزانة العامة على نصفها، فى خفض الديون بعدما وجهت وزارة المالية الفائض الأولى الكبير الذى حققته الميزانية العام المالى لهذا الغرض.

وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضًا أوليًا خلال العام المالى الماضى قدره 2.5% من الناتج المحلى العام المالى الماضى ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب بيان وزارة المالية.

وتستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الانضباط المالى عبر سياسة ترشيد الدعم.