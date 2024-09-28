محمد فاروق وأحمد طارق يعتزمان تدشين بى ويل للرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم رجلا الأعمال أحمد طارق ومحمد فاروق تأسيس شركة بى ويل للرعاية الصحية المتخصصة فى إنشاء العيادات التخصصية، وفقًا لما قاله محمد فاروق فى تصريحات لـ”البورصة”.
وأضاف فاروق، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من إجراءات التاسيس وستبدأ مزاولة أعمالها وتدشين العيادات بحلول الربع الأول من 2025، خاصة وأن قطاع الرعاية الصحية يتمتع بفرص نمو واعدة فى السوق المصري، وقال إن الشركة تستهدف استثمار 100 مليون دولار فى القطاع.
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وحول أعمال شركة موبيكا التى يترأس مجلس إداراتها، كشف عن اعتزام الشركة تأسيس مصنع لصناعة مستلزمات السيارات فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، بتكلفة استثمارية مبدئية 10 ملايين دولار.
وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع في صناعة السيارات بالسوق السعودي مع العلامة التجارية“لوسيد” للسيارات والسوق الإماراتي، وتابع أن الشركة سترفع من حجم الاستثمار بمجال الأثاث، موضحاً أن حجم الصادرات لشركة موبيكا قد بلغ 5 ملايين دولار.
وأوضح أن الشركة تركز على مجال التعليم بشكل أساسي، مستهدفة خطوة ثانية بعد النجاح بهذا المجال في مصر التوسع به في السعودية، حيث أطلق مؤخرًا شركة نكست إيرا للتعليم بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال لاستقدام 6 جامعات عالمية لمصر باستثمارات ملياري جنيه.
وأضاف أن الشراكة تتضمن استغلال مباني الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية في مصر لتكون مقراً للجامعات الخارجية التي ستستقدمها الشركة، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ بمقر جامعة حلوان الأهلية وتتطلع إلى تنفيذ الفكرة في كل محافظات مصر، وتوقع فاروق أن تبدأ هذه الجامعات بتدريس مناهجها في مصر مع بداية العام الدراسي 2025.
وأوضح أن الشركة تعاقدت مع جامعة مينيسوتا وجامعة دريك، معهد إلينوي للتكنولوجيا وكلية باريس وجامعة نكسفورد، موضحاً أن الاستثمارات التي ستضخ في هذا المشروع ستكون عبر القطاع الخاص المصري.
وستقدم هذه الشراكة برامج معتمدة ومعترفاً بها عالمياً في عدة مجالات مثل نظم البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال وعلوم البيانات والتحليلات.
كتبت- إشراق صلاح الدين وشهد شديد
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