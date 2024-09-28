محمد فاروق وأحمد طارق يعتزمان تدشين بى ويل للرعاية الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم رجلا الأعمال أحمد طارق ومحمد فاروق تأسيس شركة بى ويل للرعاية الصحية المتخصصة فى إنشاء العيادات التخصصية، وفقًا لما قاله محمد فاروق فى تصريحات لـ”البورصة”.

وأضاف فاروق، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من إجراءات التاسيس وستبدأ مزاولة أعمالها وتدشين العيادات بحلول الربع الأول من 2025، خاصة وأن قطاع الرعاية الصحية يتمتع بفرص نمو واعدة فى السوق المصري، وقال إن الشركة تستهدف استثمار 100 مليون دولار فى القطاع.

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وحول أعمال شركة موبيكا التى يترأس مجلس إداراتها، كشف عن اعتزام الشركة تأسيس مصنع لصناعة مستلزمات السيارات فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، بتكلفة استثمارية مبدئية 10 ملايين دولار.

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع في صناعة السيارات بالسوق السعودي مع العلامة التجارية“لوسيد” للسيارات والسوق الإماراتي، وتابع أن الشركة سترفع من حجم الاستثمار بمجال الأثاث، موضحاً أن حجم الصادرات لشركة موبيكا قد بلغ 5 ملايين دولار.

وأوضح أن الشركة تركز على مجال التعليم بشكل أساسي، مستهدفة خطوة ثانية بعد النجاح بهذا المجال في مصر التوسع به في السعودية، حيث أطلق مؤخرًا شركة نكست إيرا للتعليم بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال لاستقدام 6 جامعات عالمية لمصر باستثمارات ملياري جنيه.

وأضاف أن الشراكة تتضمن استغلال مباني الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية في مصر لتكون مقراً للجامعات الخارجية التي ستستقدمها الشركة، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ بمقر جامعة حلوان الأهلية وتتطلع إلى تنفيذ الفكرة في كل محافظات مصر، وتوقع فاروق أن تبدأ هذه الجامعات بتدريس مناهجها في مصر مع بداية العام الدراسي 2025.

وأوضح أن الشركة تعاقدت مع جامعة مينيسوتا وجامعة دريك، معهد إلينوي للتكنولوجيا وكلية باريس وجامعة نكسفورد، موضحاً أن الاستثمارات التي ستضخ في هذا المشروع ستكون عبر القطاع الخاص المصري.

وستقدم هذه الشراكة برامج معتمدة ومعترفاً بها عالمياً في عدة مجالات مثل نظم البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال وعلوم البيانات والتحليلات.

كتبت- إشراق صلاح الدين وشهد شديد