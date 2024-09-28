ألفا جنيه زيادة فى سعر الأرز للطن

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد النجار، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز الشعير ارتفع بنحو ألفى جنيه للطن، بسبب تمسك المزارع بالمحصول وتخزينه، ما أثر على تراجع المعروض مقابل الطلب.

أضاف لـ”البورصة”، أن متوسط سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16.4 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 14.4 ألف جنيه للطن قبل شهر، وسجلت أسعار الشعير رفيع الحبة نحو 14.5 ألف جنيه للطن.

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ذكر أن موسم الحصاد فى ذروته حاليًا، وقد تتغير المعادلة وتنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة أو تستقر عند المستويات الحالية.

أوضح أن تصافى الأرز، فصل الحبة الكاملة من الأرز عن الشوائب، غير جيدة خلال العام، وتختلف الأسعار حسب طبيعة وجودة المحصول.

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأسعار المتداولة للأرز حاليًا جيدة للمزارع والمستهلك، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار أسمدة ومحروقات، التى أثرت بدورها على تكلفة ماكينات الزراعة والحصاد.

أضاف لـ”البورصة”، أن الحكومة لم تطلب من القطاع توريدات حتى الآن، ولكن القطاع مستعد لتنفيذ كافة الطلبات والتعاقدات التى تتطلبها حال طرح مناقصة للتوريد لمضارب القطاع الخاص.

لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 26 و30 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أنها متوافقة مع أسعار الأرز الشعير المتداولة حاليًا.

وقال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة تتراوح بين 16.5 و16.7 ألف جنيه للطن، والأرز رفيع الحبة 14.8 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار المخلفات استقرارًا، ليترواح سعر السرسة بين 900 وألف جنيه للطن، وسعر رجيع الكون بين 9.5 و10 آلاف جنيه للطن، والكسر بين 12 و15 ألف جنيه للطن.

أضاف أن المعروض حاليًا من الأرز جيد، وأن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 22 و27.5 ألف جنيه للطن.