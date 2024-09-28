ألفا جنيه زيادة فى سعر الأرز للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال خالد النجار، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز الشعير ارتفع بنحو ألفى جنيه للطن، بسبب تمسك المزارع بالمحصول وتخزينه، ما أثر على تراجع المعروض مقابل الطلب.
أضاف لـ”البورصة”، أن متوسط سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16.4 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 14.4 ألف جنيه للطن قبل شهر، وسجلت أسعار الشعير رفيع الحبة نحو 14.5 ألف جنيه للطن.
موضوعات متعلقة
المطاحن: 5% تراجعًا في استهلاك القمح المخصص للخبز المدعوم الهند تخفف القيود المفروضة على تصدير الأرز “الزراعة”: إصدر 1350 ترخيصاً لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال سبتمبر
ذكر أن موسم الحصاد فى ذروته حاليًا، وقد تتغير المعادلة وتنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة أو تستقر عند المستويات الحالية.
أوضح أن تصافى الأرز، فصل الحبة الكاملة من الأرز عن الشوائب، غير جيدة خلال العام، وتختلف الأسعار حسب طبيعة وجودة المحصول.
قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأسعار المتداولة للأرز حاليًا جيدة للمزارع والمستهلك، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار أسمدة ومحروقات، التى أثرت بدورها على تكلفة ماكينات الزراعة والحصاد.
أضاف لـ”البورصة”، أن الحكومة لم تطلب من القطاع توريدات حتى الآن، ولكن القطاع مستعد لتنفيذ كافة الطلبات والتعاقدات التى تتطلبها حال طرح مناقصة للتوريد لمضارب القطاع الخاص.
لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 26 و30 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أنها متوافقة مع أسعار الأرز الشعير المتداولة حاليًا.
وقال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة تتراوح بين 16.5 و16.7 ألف جنيه للطن، والأرز رفيع الحبة 14.8 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار المخلفات استقرارًا، ليترواح سعر السرسة بين 900 وألف جنيه للطن، وسعر رجيع الكون بين 9.5 و10 آلاف جنيه للطن، والكسر بين 12 و15 ألف جنيه للطن.
أضاف أن المعروض حاليًا من الأرز جيد، وأن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 22 و27.5 ألف جنيه للطن.
MENAFN28092024000202011048ID1108725448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.