وفد الإمارات يواصل اجتماعاته خلال اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة



واصل وفد دولة الإمارات مشاركته في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة أسبوع.

فقد شارك معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، الصحة ووقاية المجتمع، في اجتماع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على إصدار إعلان في هذا الخصوص.

شارك معاليه في فعالية بعنوان "مواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات لدى المهاجرين واللاجئين". كما أشاد معاليه خلال الاجتماع بالتقدم المحرز في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات، وأكد التزام الدولة بالتعاون الوثيق مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي العالمي.

والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع السيدة كاثرين راسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وسعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في حدث ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، بحضور رئاسة COP29 والبرازيل.

وشارك معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة، في جلسة حوارية لتحالف الأمم المتحدة للحضارات حول "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة من خلال دعم الحوار بين الثقافات والأديان."

وشاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في "حوار القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 حول المركز العالمي للتكيف: الشراكة العالمية لتكثيف العمل على التكيف." كما عقدت معاليها اجتماعات مع عدد من المسؤولين من الأمم المتحدة والحكومات بشأن الطاقة والبيئة.

من جهته شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع طاولة مستديرة حول "تسريع الاستثمار في الأسواق الأفريقية: أهداف جديدة وشراكات ومشاريع". كما شارك معاليه في فعالية "أفريقيا ونقطة التحول"، وهي ندوة للمستثمرين من الولايات المتحدة نظمها معهد "ميلكين" و"إنفست أفريكا". وشارك معاليه في حوارات مع معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، ومعالي تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس جمهورية غينيا، وعدد من وزراء الخارجية.

ومن جهته، شارك معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي. وقدم معاليه بيانًا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، بحضور سعادة سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

وشارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا. كما حضر معاليه وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، الاجتماع الوزاري حول "الوضع في غزة وتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل"، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اللجنة الوزارية المكلفة من منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج.

والتقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، بالسيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة السفير وولفغانغ برولر، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك سعادة سالم سعيد الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في الاجتماع رفيع المستوى حول اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

والتقت سعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف COP28، باللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، بما في ذلك أعضاء أمانة اللجنة توم بيكرل وستيفاني أوكندن، بالإضافة إلى رئيسي اللجنة جورج بورستينغ وإيلانا سيد.

وتُعد هذه أول مشاركة لدولة الإمارات كعضو كامل في اللجنة، وسلطت الحوارات الضوء على دمج جهود دولة الإمارات في حماية المحيطات مع أولويات اللجنة، وخاصة ضمن تخطيط استدامة المحيطات. كما شاركت سعادتها في فعالية "دعم وصول الشعوب الأصلية إلى التمويل من مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 بشكل مباشر".

وحضرت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، فعالية "بروجكت افريوون" حول "العوامل التي تساهم بتحول التعليم".