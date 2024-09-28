حمدان بن محمد: أوزبكستان شريك رئيسي للإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، معالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وذلك ضمن زيارة رسمية لسموه على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، لبحث تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وسبل توسيع نطاق الشراكة الشاملة بين البلدين.

ورحّب معالي عبد الله أريبوف بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ومنوهاً بما وصلت إليه من تميّز

في ظل حرص قيادة البلدين على الدفع بها قُدماً نحو تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات وضمن شتى القطاعات الحيوية .



وقد أكد سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يواكب التطوير السريع والقوي للعلاقات الاستراتيجية والروابط المتينة التي تجمع البلدين، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويلبّي التطلعات التنموية للشعبين الصديقين ويدعم طموحاتهما نحو المستقبل.

كما أكد سموّه أن جمهورية

أوزبكستان تُعد شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، وحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل.

وتناول اللقاء الذي عُقد في إطار زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان، عدداً من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك والتي تأتي في مجملها في سياق التعاون الثنائي والشراكة الإيجابية بين الجانبين في العديد من المجالات، لاسيما مجالات التحديث الحكومي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى أوزبكستان.





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