أنشيلوتي: ريال مدريد يسعى للثأر من هزيمتي الموسم الماضي أمام أتليتيكو

قال كارلو أنشيلوتي مدرب اليوم السبت إن فريقه يسعى لتجاوز هزيمتين وحيدتين تعرض لهما الموسم الماضي أمام منافسه أتليتيكو مدريد الذي يحل حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ضيفا عليه غدا الأحد.

ويزور فريق المدرب أنشيلوتي ملعب ميتروبوليتانو، الذي تلقى فيه خسارته الوحيدة في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 في سبتمبر ، ورغم أن ريال مدريد ظل بدون خسارة لمدة 39 في المسابقة منذ ذلك الحين فإنه أخفق في التغلب على أتليتيكو في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل 1-1.

وحظى ريال مدريد بموسم مذهل بكل المقاييس، بعدما فاز بالدوري الإسباني للمرة 36 ودوري أبطال أوروبا للمرة 15، لكن أتليتيكو فريق المدرب دييجو سيميوني حطم آماله في التتويج بالثلاثية عندما أقصاه من دور 16 في كأس ملك إسبانيا.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين "من الواضح أن علينا تجنب أخطاء الموسم الماضي. التعلم من ذلك سيكون مفيدا في مباراة الغد. إنه ملعب صعب.

"أعتقد أن أتليتيكو تحسن كثيرا، لقد تعاقدوا مع العديد من اللاعبين الجيدين وأعتقد أنهم سيقاتلون حتى النهاية من أجل لقب الدوري معنا ومع برشلونة".

وعزز أتليتيكو تشكيلته بالتعاقد مع لاعبين أمثال كونور جالاجر وخوليان ألفاريز، ويحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مبتعدا بفارق نقطتين عن ريال مدريد ثاني الترتيب وست نقاط عن برشلونة المتصدر.

وأضاف المدرب الإيطالي "أصبح فريقنا متحدا وأكثر فعالية ومباراة الغد اختبار مهم للغاية. ستكون مباراة ممتعة ومتكافئة لأن الفريقين يتمتعان بالكثير

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