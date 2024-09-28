حمدان بن محمد: الإمارات تتبنّى الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات الكوادر الوطنية

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، ضمن زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان، وبحضور معالي سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، عدداً من خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان، التي يتم تنفيذها ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان في مجالات التطوير والتحديث الحكومي.

وأكد سموّه خلال اللقاء، الذي جرى في العاصمة الأوزبكية طشقند، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنّى الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن بناء الإنسان هو بناء للأوطان، وأن الاستثمار في طاقاته وإمكاناته محرك أساسي لمسيرة التنمية والتطوير.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طورت نموذجاً متفرداً لتأهيل القيادات وبناء قدرات المواهب الحكومية والكوادر الوطنية.

وأضاف سموّه أن حكومة الإمارات تتبنّى نهجاً تعاونياً وتكاملياً في علاقاتها مع الحكومات حول العالم، يقوم على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وأفضل التجارب، وأن نموذجها الناجح في إعداد القيادات وبناء القدرات النوعية والمهارات المستقبلية للارتقاء بالعمل الحكومي، أصبح أساساً مهماً لشراكاتها المعرفية، وتجربةً متاحة لحكومات الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها في تمكين رأس المال البشري وتنمية المواهب.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دور خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان وبناء القدرات في قيادة جهود الابتكار والتطوير الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات ذات الأثر النوعي الإيجابي على جودة حياة المجتمع، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة والرؤى المستقبلية.



يُذكر أن تطوير القيادات وبناء القدرات يمثل أحد المحاور الـ14 التي تركّز عليها الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان في مجالات التحديث الحكومي، وقد أنجزت الشراكة منذ إطلاقها عام 2019 تدريب أكثر من 2.8 مليون شخص، عبر أكثر من 681 ورشة عمل.

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