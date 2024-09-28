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سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

9/28/2024 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، ‎نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف عبدالله البلوشي، وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي، وأحمد محمد راشد الشحي ،من منتسبي القوات المسلحة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في منطقة الشامخة بإمارة أبوظبي، ومنطقتي الرقايب والحميدية بإمارة عجمان، ومنطقة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه لأسر وذوي الشهداء عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء نجلاه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، و الشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان.

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