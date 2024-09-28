الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف قرار تبرئة سينر

تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر من تناول مواد محظورة.

وقالت الوكالة في بيان السبت "تطلب وادا فترة إيقاف تتراوح بين سنة وسنتين"، وذلك بعد ثبوت تعاطي سينر مرتين مادة كلوستيبول المحظورة في مارس الماضي، بيد أنه برئ من قبل وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب وسمح له باللعب لاحقا.

وكان سينر (23 عاما) الذي أحرز أخيرا ثاني لقب كبير في مسيرته في فلاشينغ ميدوز والذي يشارك راهنا في دورة بكين، نفى تنشطه.

وقبلت وكالة النزاهة الشهر الماضي تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.

وخضع سينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز الأمريكية لماسترز الألف نقطة في مارس، وتبين تلوثه بمادة كلوستيبول المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور بـ"مستويات منخفضة"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، كما كشفت وكالة النزاهة في شرح مفصل.

وخلصت وكالة النزاهة إلى أن سينر "لم يرتكب أي خطأ أو إهمال"، فيما شدّد اللاعب على انه "لم أرتكب أي خطأ"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من بعض اللاعبين، ومن بينهم الأسترالي نيك كيريوس.

لكن وادا التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها قالت السبت إن وجهة النظر بـ"+عدم وجود خطأ أو إهمال+ لم تكن صحيحة بموجب القواعد المعمول بها".

تابعت "لا تبحث وادا عن الغاء أي نتائج باستثناء تلك التي تم فرضها من قبل محكمة الدرجة الأولى".

وعبر سينر عن خيبته من القرار "لا يمكننا السيطرة على كل شيء. أنا بالطبع خائب لكن متفاجئ أيضا".

تابع بعد فوزه على الروسي رومان سافيولين في ثمن نهائي دورة بكين السبت "كانت هناك ثلاث جلسات استماع وانتهت كلها بشكل إيجابي بالنسبة لي".

وكرر "قناعتي ببراءتي" موضحا انه أبلغ بقرار الوكالة "قبل عدة أيام".

وخسر الإيطالي النقاط التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) والجوائز المالية للبطولة التي تم خلالها تسجيل الاختبار الإيجابي.

وقال سينر إنه تمكن من الاستمرار في اللعب، من دون إيقاف مؤقت طويل، لأن فريقه حدد على الفور حقيقة أن المعالج الفيزيائي جاكومو نالدي استخدم الرذاذ الذي أعطاه إياه مدربه أومبرتو فيرارا.

وأكد الإيطالي أنه قطع علاقته بالرجلين، مشيرا إلى فقدان الثقة فيهما "كانا جزءا مهما من مسيرتي. لقد عملنا معا لمدة عامين. لقد قمنا بعمل رائع، وحققنا الكثير من النجاح ثم أصبح لدينا فريق رائع خلفنا".

وأردف سينر الذي استعان بمواطنه المعد البدني ماركو بانيكي الذي عمل لفترة طويلة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمعالج الفيزيائي أوليسيس باديو "الآن، بسبب هذه الأخطاء، لا أشعر بالثقة الكافية لمواصلة العمل معهما. الشيء الوحيد الذي أحتاجه الآن، مجرد بعض الهواء النقي.

كما تعلمون، كنت أعاني كثيرا في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر النتيجة، والآن أحتاج فقط إلى بعض الهواء النقي".

وأوقف سينر لعدة أيام، لم يتمكن خلالها من الخضوع للتمارين.

ومع استمرار شهور التحقيق، ظل الأمر يثقل كاهله رغم اعتقاده ببراءته، وقال "بالطبع كنت قلقا، لأنها كانت المرة الأولى بالنسبة لي، كما تعلمون، وآمل في أن تكون المرة الأخيرة التي أكون فيها في هذا الموقف".

واستطرد "أنا سعيد فقط لأن الأمر قد خرج أخيرا إلى النور... إنه شيء كنت أنتظره، أنتظر النتيجة. والآن خرج إلى النور، وهذا كل شيء".

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