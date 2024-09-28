الاتحاد الدولي لكرة القدم يوقف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيس مبارتين

أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيس مبارتين بسبب حركة بذيئة وصفعه كاميرا التصوير، بحسب ما أعلن فيفا والاتحاد الأرجنتيني السبت.

وكتب فيفا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس وقبله نظيره الأرجنتيني في بيان منفصل "أوقفت لجنة الانضباط في فيفا إيميليانو مارتينيس مبارتين بسبب مخالفته المادة 13 من قانون الانضباط (سلوك هجومي وانتهاك مبادئ اللاعب المالي النظيف) خلال مبارتي الأرجنتين مع تشيلي في 5 سبتمبر والأرجنتين مع كولومبيا في 10سبتمبر".

ووجد فيفا ان حارس أستون فيلا الإنجليزي انتهك قواعد السلوك، عندما أمسك نسخة من كوبا أمريكا بين فخذيه بعد مباراة ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026.

لم تكن المرة الأولى يقوم مارتينيس بحركة مماثلة، إذ سبق له أن فعلها مع جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022، بعد تألقه في مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي استاد لوسيل في قطر.

كما عاقبه فيفا لصفعه كاميرا تصوير بعد الخسارة ضد كولومبيا 1-2 ضمن تصفيات المونديال.

ورغم قبول بالقرار، أعرب الاتحاد الأرجنتيني عن استيائه من قرار فيفا "يعبر الاتحاد الأرجنتيني عن عدم موافقته المطلقة على القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة لفيفا".

نتيجة لإيقاف مارتينيس، الحارس الأساسي خلال المشوار الناجح للأرجنتين في مونديال قطر وكوبا أميركا، سيغيب عن مبارتي فنزويلا وبوليفيا في 10 و15 أكتوبر.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة مع 18 نقطة بعد ثماني مباريات بفارق نقطتين عن كولومبيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز