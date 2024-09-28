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«أبل» تنسحب من محادثات للانضمام إلى جولة تمويل لـ«أوبن إيه آي»

9/28/2024 7:08:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انسحبت شركة «أبل» من محادثات للمشاركة في جولة تمويل لشركة «أوبن إيه.آي» من المتوقع أن تجمع نحو6.5 مليارات دولار، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

ونقلت الصحيفة، أمس، عن مصدر مطلع قوله إن شركة التكنولوجيا العملاقة «أبل» انسحبت في الآونة الأخيرة من المحادثات الخاصة بالجولة التي من المقرر إغلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن شركات أخرى، منها «مايكروسوفت» و«إنفيديا»، تشارك في المحادثات، مشيرةً إلى أن من المتوقع أن تستثمر «مايكروسوفت» نحو مليار دولار، بعد أن ضخَّت بالفعل 13 مليار دولار في الشركة.

وأحجمت «أوبن إيه.آي»، التي طورت «تشات جي.بي.تي»، عن التعليق، في حين لم ترد «أبل» حتى الآن على طلب للتعليق.

كانت «وول ستريت جورنال» أول من نشر الشهر الماضي عن مشاركة «أبل» في المحادثات التي تأتي ضمن جهد جديد من «أوبن إيه.آي» لجمع تمويل بهدف رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

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