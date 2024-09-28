العلاقة بين التدخين السلبي وسرطان الرئة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يشير الدكتور أندريه نيفيدوف أخصائي الأورام إلى أن سرطان الرئة ينسب إلى المشكلات المرتبطة بالجهاز التنفسي و90 بالمئة من الحالات سببها التدخين.

ويقول: "يحتوي دخان السجائر على أكثر من 7 آلاف مادة كيميائية، منها 70 مواد مسرطنة. لذلك حتى استنشاق هذه المواد بصورة غير نشطة يؤثر على كامل الجسم. أي أن التدخين السلبي يمكن أن يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة".

ويضيف: "يبقى الكثيرون على الرغم من معرفتهم بمخاطر التدخين السلبي بالقرب من المدخنين، لاعتقادهم أن البقاء فترة قصيرة إلى جانب المدخن ضرره ضئيل، ولكن هذا خطا لأنه خلال هذه الفترة القصيرة يمكن أن يستنشق الشخص كمية كبيرة من المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون والبنزول والمواد المسرطنة، التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم والسعال وحتى الحساسية".

ووفقا له جميع الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا بجانب المدخنين هم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة، ناهيك عن المدخنين الشرهين، لأنهم يعرضون أنفسهم ومن حولهم لهذا الخطر، حيث تبين أن سرطان الرئة يتطور لدى الزوج المدخن ولدى زوجته في نفس الوقت.

ويشير الطبيب إلى أن افضل وقاية من سرطان الرئة هي الإقلاع عن التدخين ومساعدة الآخرين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة التي هي السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة.