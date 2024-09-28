السميرات: مراكز خدمات حكومية بمختلف المحافظات

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- Khaberni) خبرني - كشف وزير
الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن الحكومة ستعمل على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم إطلاقها بالتتابع ضمن سقوف زمنية محددة، تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام، حيث تشمل الخطة، الانتهاء من إطلاق 16 مركز خدمات حكومي
بحلول نهاية عام 2025.
وأكد السميرات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن والمستثمر والزائر على حد سواء تحسنًا ملحوظًا في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال جميع المراكز الحكومية في مختلف محافظات المملكة.
وقال السميرات وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الأردنية، إن هذه المراكز توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من عدة دوائر ومؤسسات حكومية في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل.
وبين أن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.
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