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السميرات: مراكز خدمات حكومية بمختلف المحافظات

9/28/2024 5:20:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن الحكومة ستعمل على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم إطلاقها بالتتابع ضمن سقوف زمنية محددة، تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام، حيث تشمل الخطة، الانتهاء من إطلاق 16 مركز خدمات حكومي بحلول نهاية عام 2025.

وأكد السميرات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن والمستثمر والزائر على حد سواء تحسنًا ملحوظًا في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال جميع المراكز الحكومية في مختلف محافظات المملكة.

وقال السميرات وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الأردنية، إن هذه المراكز توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من عدة دوائر ومؤسسات حكومية في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل.

وبين أن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.

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