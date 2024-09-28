عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كوسوفو في نيويورك عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، بحضور دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء خارجية كوسوفو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات عدة، منها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والطاقة.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، العلاقات المتميزة مع جمهورية كوسوفو، وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.