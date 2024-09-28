عبد الله بن زايد يستعرض مع رئيس المالديف التعاون في إطار المنظمات الدولية

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه إلى مويزو، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية المالديف التقدم والنماء.

وحمَّل رئيس جمهورية المالديف، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الازدهار والرخاء.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون المشترك في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والسياحية والطاقة المتجددة، والمناخ، والتجارية، والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، العلاقات المتطورة والمتنامية مع جمهورية المالديف، وحرص دولة الإمارات على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويدعم تطلعاتهما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.