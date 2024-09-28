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أمين الأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

9/28/2024 4:49:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام مجددا دعوته إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بطلب من الجزائر بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.
وقال غوتيريش في كلمته أمام المجلس إن مفتاح السلام في المنطقة يكمن في الحل السياسي مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى التأثير المدمر لقصف الاحتلال الاسرائيلي الذي أدى لسقوط عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين من نساء وأطفال مشددا على أن العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني غير مبرر.
ووصف غوتيريش غزة بأنها "المكان الأكثر خطورة في العالم" فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لافتا إلى أن "زملاءنا يواصلون بذل قصارى جهدهم للوفاء بمهمتهم الإنسانية".
وأشار إلى مقتل 225 من موظفي الأمم المتحدة داعيا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه.
ودعا غوتيريش الاحتلال أيضا إلى بذل الجهود "لإيقاف الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وإيقاف نشر المعلومات المضللة ضد مسؤولي الأمم المتحدة وكياناتها وتسريع الموافقة على التأشيرات وطلبات المشتريات".
وأكد ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.
وتطرق الأمين العام إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن الاحتلال ملزم بإنهائه في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في لبنان قال غوتيريش إن "موجات الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوق في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية وتنذر باشتعال حريق شامل له عواقب لا يمكن تصورها".
وحذر من أن الحرب في لبنان قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يشمل قوى خارجية مؤكدا الحاجة إلى إيقاف إطلاق النار الآن.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "أتينا إلى الأمم المتحدة ولمسنا التضامن الكبير مع شعبنا وقضيته العادلة ولكننا نغادرها ومجازر الاحتلال الاسرائيلي لم تتوقف".
ودعا مصطفى إلى صياغة خطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض والاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بأن تنهي وجود الاحتلال غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
وحث رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي للانضمام إلى التحالف الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين فضلا عن دعم الخطة الوطنية لبناء فلسطين. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



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