أمين الأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام مجددا دعوته إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بطلب من الجزائر بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.
وقال غوتيريش في كلمته أمام المجلس إن مفتاح السلام في المنطقة يكمن في الحل السياسي مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى التأثير المدمر لقصف الاحتلال الاسرائيلي الذي أدى لسقوط عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين من نساء وأطفال مشددا على أن العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني غير مبرر.
ووصف غوتيريش غزة بأنها "المكان الأكثر خطورة في العالم" فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لافتا إلى أن "زملاءنا يواصلون بذل قصارى جهدهم للوفاء بمهمتهم الإنسانية".
وأشار إلى مقتل 225 من موظفي الأمم المتحدة داعيا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه.
ودعا غوتيريش الاحتلال أيضا إلى بذل الجهود "لإيقاف الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وإيقاف نشر المعلومات المضللة ضد مسؤولي الأمم المتحدة وكياناتها وتسريع الموافقة على التأشيرات وطلبات المشتريات".
وأكد ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.
وتطرق الأمين العام إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن الاحتلال ملزم بإنهائه في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في لبنان قال غوتيريش إن "موجات الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوق في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية وتنذر باشتعال حريق شامل له عواقب لا يمكن تصورها".
وحذر من أن الحرب في لبنان قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يشمل قوى خارجية مؤكدا الحاجة إلى إيقاف إطلاق النار الآن.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "أتينا إلى الأمم المتحدة ولمسنا التضامن الكبير مع شعبنا وقضيته العادلة ولكننا نغادرها ومجازر الاحتلال الاسرائيلي لم تتوقف".
ودعا مصطفى إلى صياغة خطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض والاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بأن تنهي وجود الاحتلال غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
وحث رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي للانضمام إلى التحالف الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين فضلا عن دعم الخطة الوطنية لبناء فلسطين. (النهاية)
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