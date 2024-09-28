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الاحتلال الاسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/28/2024 4:49:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 9 ( كونا ) -- شن طيران الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بالتزامن مع مواصلة غاراته في مختلف المناطق اللبنانية.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان عدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية تجاوز في ساعات الفجر الاولى ال10 غارات فيما سجل حركة نزوح كثيفة للسكان من الضاحية الجنوبية باتجاه المناطق الآمنة في العاصمة بيروت وجبل لبنان.
وقالت الوكالة ان بلدات عدة في قضاء (بعلبك) شمال شرق لبنان تعرضت لغارات عنيفة خلال ساعات الفجر وحتى الصباح الباكر أبرزها استهداف محيط مدينة (بعلبك) وبلدات (النبي شيت وطاريا وشمسطار وبوداي وتمنين التحتا والحرفوش والخريبة وجنتا).
كما استهدف طيران الاحتلال محيط مدينة (الهرمل) في شمال شرق لبنان أيضا فيما شهدت منطقة (البقاع الأوسط) شرق لبنان غارات عنيفة شملت (رياق والمرتفعات ما بين قمل التويتي وحزرتا).
وفي الجنوب اغارت طائرات الاحتلال على اطراف (الصرفند) و(كفرحتى) وعلى (الطيبة) ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وطالت الغارات بلدات (كفرصير ومركبا وديرسريان وكفركلا والناقورة وعنقون ومجدل زون وقبريخا ويارون).
وشملت الغارات في الجنوب (الريحان وتلال ومرتفعات إقليم التفاح ويحمر الشقيف والعيشية وكفرجوز ورشاف وميفدون).
وذكرت الوكالة الوطنية ان طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الجردية في (فقرا) في منطقة (كسروان) في جبل لبنان.
ومن جانبها دعت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية والتي سيتم اخلاؤها بسبب تطورات العدوان.
ومن جانبها دعت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية والتي سيتم اخلاؤها بسبب تطورات العدوان.
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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