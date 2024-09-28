الاحتلال الاسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 9 ( كونا ) -- شن طيران
الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بالتزامن مع مواصلة غاراته في مختلف المناطق اللبنانية.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان عدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية تجاوز في ساعات الفجر الاولى ال10 غارات فيما سجل حركة نزوح كثيفة للسكان من الضاحية الجنوبية باتجاه المناطق الآمنة في العاصمة بيروت وجبل لبنان.
وقالت الوكالة ان بلدات عدة في قضاء (بعلبك) شمال شرق لبنان تعرضت لغارات عنيفة خلال ساعات الفجر وحتى الصباح الباكر أبرزها استهداف محيط مدينة (بعلبك) وبلدات (النبي شيت وطاريا وشمسطار وبوداي وتمنين التحتا والحرفوش والخريبة وجنتا).
كما استهدف طيران الاحتلال محيط مدينة (الهرمل) في شمال شرق لبنان أيضا فيما شهدت منطقة (البقاع الأوسط) شرق لبنان غارات عنيفة شملت (رياق والمرتفعات ما بين قمل التويتي وحزرتا).
وفي الجنوب اغارت طائرات الاحتلال على اطراف (الصرفند) و(كفرحتى) وعلى (الطيبة) ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وطالت الغارات بلدات (كفرصير ومركبا وديرسريان وكفركلا والناقورة وعنقون ومجدل زون وقبريخا ويارون).
وشملت الغارات في الجنوب (الريحان وتلال ومرتفعات إقليم التفاح ويحمر الشقيف والعيشية وكفرجوز ورشاف وميفدون).
وذكرت الوكالة الوطنية ان طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الجردية في (فقرا) في منطقة (كسروان) في جبل لبنان.
ومن جانبها دعت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية والتي سيتم اخلاؤها بسبب تطورات العدوان.
ومن جانبها دعت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية والتي سيتم اخلاؤها بسبب تطورات العدوان.
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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