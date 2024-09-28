(الألعاب الشتوية): اعتماد مشاركة منتخب الكويت ببطولة العالم لهوكي الجليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس نادي (الألعاب الشتوية) الكويتي فهيد العجمي اليوم السبت ان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اعتمد مشاركة منتخب
الكويت في النسخة المقبلة من بطولة العالم للعبة.
وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتخب الكويت سيكون ضمن المستوى الرابع الذي سيضم ستة منتخبات آسيوية هي إيران واندونيسيا واوزبكستان وماليزيا وأرمينيا التي تستضيف الفعالية في ابريل 2025.
وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذ في اجتماع الاتحاد الدولي للعبة (الكونغرس) المنعقد حاليا في اليونان يعد نقلة نوعية للمنتخبات المشاركة في هذا التصنيف إذ تم رفع عددها إلى ستة منتخبات بعد أن كانت أربعة في النسخ السابقة ما من شأنه رفع مستوى البطولة وتطوير لاعبي المنتخبات عبر اكتسباهم لخبرات أكبر.
وأضاف أن الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أسفر عن عدة قرارات مهمة منها منح نادي البحرين لهوكي الجليد العضوية الكاملة بالاتحاد معربا عن تهنئته للأشقاء في البحرين على هذه الخطوة التي ستؤدي لمزيد من التطور باللعبة.
وعلى صعيد آخر أوضح العجمي أن النادي الكويتي للعبة يواصل استعداده للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة في مدينة (هاربين) الصينية اذ يشارك بخمسة ألعاب جماعية وفردية وهي الهوكي على الجليد والفيغر والكيرلنج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد.
وأشار إلى مشاركة وفد كويتي برئاسة عضو مجلس ادارة النادي مشعل العوضي أخيرا في اجتماع مهم للدول الآسيوية المشاركة بالدورة حيث تم تبيان القوانين الخاصة بالألعاب الأولمبية التي ستجري بالدورة وتفقد المنشئات الرياضية التي ستقام فيها كل لعبة على حدة وأماكن التدريبات.
وأوضح أن الاجتماع كان مثمرا إذ أكد جاهزية مدينة (هاربين) لاستضافة هذا المحفل الرياضي القاري الكبير الذي يعد ثاني تجمع قاري بعد دورة الألعاب الآسيوية الصيفية (أسياد).
وأفاد بأنه كان للرياضة الشتوية الكويتية أيضا مشاركة مهمة في اجتماع الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج (FIS) الذي يعقد حاليا في سويسرا إذ وافق الأخير على تنظيم النادي الكويتي لبطولة دولية للعبة في ابريل المقبل مضيفا أن "الاتحاد قطع وعدا بمنح الكويت العضوية الكاملة بالاتحاد في اجتماعه المقبل 2025".
وأكد حرص النادي على المشاركة في كافة الملتقيات والبطولات الرياضية التي تقام تحت إشراف المنظمات الدولية والقارية والاقليمية الرياضية في جميع الألعاب الشتوية الخمس لدعم وتطوير لاعبيه لتحقيق نتائج طيبة في أهم الاستحقاقات الرياضية. (النهاية)
ف ش ا / خ د ع
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