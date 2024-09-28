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(الألعاب الشتوية): اعتماد مشاركة منتخب الكويت ببطولة العالم لهوكي الجليد

9/28/2024 4:49:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس نادي (الألعاب الشتوية) الكويتي فهيد العجمي اليوم السبت ان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اعتمد مشاركة منتخب الكويت في النسخة المقبلة من بطولة العالم للعبة.
وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتخب الكويت سيكون ضمن المستوى الرابع الذي سيضم ستة منتخبات آسيوية هي إيران واندونيسيا واوزبكستان وماليزيا وأرمينيا التي تستضيف الفعالية في ابريل 2025.
وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذ في اجتماع الاتحاد الدولي للعبة (الكونغرس) المنعقد حاليا في اليونان يعد نقلة نوعية للمنتخبات المشاركة في هذا التصنيف إذ تم رفع عددها إلى ستة منتخبات بعد أن كانت أربعة في النسخ السابقة ما من شأنه رفع مستوى البطولة وتطوير لاعبي المنتخبات عبر اكتسباهم لخبرات أكبر.
وأضاف أن الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أسفر عن عدة قرارات مهمة منها منح نادي البحرين لهوكي الجليد العضوية الكاملة بالاتحاد معربا عن تهنئته للأشقاء في البحرين على هذه الخطوة التي ستؤدي لمزيد من التطور باللعبة.
وعلى صعيد آخر أوضح العجمي أن النادي الكويتي للعبة يواصل استعداده للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة في مدينة (هاربين) الصينية اذ يشارك بخمسة ألعاب جماعية وفردية وهي الهوكي على الجليد والفيغر والكيرلنج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد.
وأشار إلى مشاركة وفد كويتي برئاسة عضو مجلس ادارة النادي مشعل العوضي أخيرا في اجتماع مهم للدول الآسيوية المشاركة بالدورة حيث تم تبيان القوانين الخاصة بالألعاب الأولمبية التي ستجري بالدورة وتفقد المنشئات الرياضية التي ستقام فيها كل لعبة على حدة وأماكن التدريبات.
وأوضح أن الاجتماع كان مثمرا إذ أكد جاهزية مدينة (هاربين) لاستضافة هذا المحفل الرياضي القاري الكبير الذي يعد ثاني تجمع قاري بعد دورة الألعاب الآسيوية الصيفية (أسياد).
وأفاد بأنه كان للرياضة الشتوية الكويتية أيضا مشاركة مهمة في اجتماع الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج (FIS) الذي يعقد حاليا في سويسرا إذ وافق الأخير على تنظيم النادي الكويتي لبطولة دولية للعبة في ابريل المقبل مضيفا أن "الاتحاد قطع وعدا بمنح الكويت العضوية الكاملة بالاتحاد في اجتماعه المقبل 2025".
وأكد حرص النادي على المشاركة في كافة الملتقيات والبطولات الرياضية التي تقام تحت إشراف المنظمات الدولية والقارية والاقليمية الرياضية في جميع الألعاب الشتوية الخمس لدعم وتطوير لاعبيه لتحقيق نتائج طيبة في أهم الاستحقاقات الرياضية. (النهاية)

ف ش ا / خ د ع



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