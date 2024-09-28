وزارة النفط: اجتماع وكلاء وزارات البترول الخليجية يعزز التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أكدت وزارة النفط اليوم السبت أهمية الاجتماع ال18 لوكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في قطر يوم الاثنين المقبل بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز وذلك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية في سوق النفط.
وقال وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع يهدف إلى تقديم رؤية خليجية موحدة على الساحة الدولية تعزز من مكانة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة.
وأوضح الشيخ نمر الصباح أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع لجنة التعاون البترولي على مستوى وزراء النفط الذي سيعقد في السادس من أكتوبر المقبل إذ سيتم مناقشة العديد من القضايا المهمة لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة واعتماد أربعة مواضيع رئيسية وستة مواضيع أخرى مطروحة للمراجعة والإحاطة مؤكدا أهمية التنسيق الفعال بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة وتوحيد الرؤى وتقديم رؤية خليجية موحدة على الساحة الدولية تعزز من مكانة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة.
ومن جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في بيان ل(كونا) إن الاجتماع ال18 يعكس أهمية التعاون لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع النفط والغاز لاسيما أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تغيرات سريعة في أسواق الطاقة.
وأضافت أن دولة الكويت دائما ما تضع التعاون الخليجي في مقدمة أولوياتها معربة عن تطلعها عبر هذا الاجتماع إلى تعزيز الروابط والعمل معا من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في قطاع النفط والطاقة.
وذكرت أن التعاون الخليجي يعد ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الأسواق النفطية مؤكدة أن التكامل بين دول المجلس في مواجهة التحديات المتزايدة سيسهم في تعزيز القدرات التنافسية على المستوى العالمي ويؤمن مستقبل قطاع النفط والطاقة في المنطقة.
ويضم وفد الكويت الذي سيرأسه الشيخ نمر الصباح كلا من الشيخة تماضر الصباح ومدير إدارة التخطيط والعلاقات الدولية مناهل الرشيدي ومدير مكتب وكيل وزارة النفط مضحي الشمري. (النهاية)
ع ع م / خ د ع
MENAFN28092024000071011013ID1108724954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.