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وزارة النفط: اجتماع وكلاء وزارات البترول الخليجية يعزز التعاون المشترك

9/28/2024 4:49:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أكدت وزارة النفط اليوم السبت أهمية الاجتماع ال18 لوكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في قطر يوم الاثنين المقبل بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز وذلك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية في سوق النفط.
وقال وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع يهدف إلى تقديم رؤية خليجية موحدة على الساحة الدولية تعزز من مكانة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة.
وأوضح الشيخ نمر الصباح أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع لجنة التعاون البترولي على مستوى وزراء النفط الذي سيعقد في السادس من أكتوبر المقبل إذ سيتم مناقشة العديد من القضايا المهمة لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة واعتماد أربعة مواضيع رئيسية وستة مواضيع أخرى مطروحة للمراجعة والإحاطة مؤكدا أهمية التنسيق الفعال بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة وتوحيد الرؤى وتقديم رؤية خليجية موحدة على الساحة الدولية تعزز من مكانة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة.
ومن جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في بيان ل(كونا) إن الاجتماع ال18 يعكس أهمية التعاون لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع النفط والغاز لاسيما أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تغيرات سريعة في أسواق الطاقة.
وأضافت أن دولة الكويت دائما ما تضع التعاون الخليجي في مقدمة أولوياتها معربة عن تطلعها عبر هذا الاجتماع إلى تعزيز الروابط والعمل معا من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في قطاع النفط والطاقة.
وذكرت أن التعاون الخليجي يعد ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الأسواق النفطية مؤكدة أن التكامل بين دول المجلس في مواجهة التحديات المتزايدة سيسهم في تعزيز القدرات التنافسية على المستوى العالمي ويؤمن مستقبل قطاع النفط والطاقة في المنطقة.
ويضم وفد الكويت الذي سيرأسه الشيخ نمر الصباح كلا من الشيخة تماضر الصباح ومدير إدارة التخطيط والعلاقات الدولية مناهل الرشيدي ومدير مكتب وكيل وزارة النفط مضحي الشمري. (النهاية)

ع ع م / خ د ع



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