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الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي

9/28/2024 4:49:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 9 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت باتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ ونائب للمصرف ومجلس إدارة.
وأشاد الاتحاد في بيان صحفي بالجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى هذا الإنجاز المهم داعيا الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى "العمل بسرعة من أجل التنفيذ الفعال والكامل".
وأكد مواصلة دعمه "بقوة" لدور الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للد عمفي ليبيا والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان في البلاد.
ووقع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أول من امس الخميس اتفاقا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بهدف إنهاء الأزمة التي دخلت شهرها الثاني وأدت إلى إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.
وينص الاتفاق على "ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب". (النهاية)

ا ر ن / م ع ح ع



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