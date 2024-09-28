الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 28 - 9 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت باتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ ونائب للمصرف ومجلس إدارة.
وأشاد الاتحاد في بيان صحفي بالجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى هذا الإنجاز المهم داعيا الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى "العمل بسرعة من أجل التنفيذ الفعال والكامل".
وأكد مواصلة دعمه "بقوة" لدور الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للد عمفي ليبيا والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان في البلاد.
ووقع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أول من امس الخميس اتفاقا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بهدف إنهاء الأزمة التي دخلت شهرها الثاني وأدت إلى إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.
وينص الاتفاق على "ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب". (النهاية)
ا ر ن / م ع ح ع
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