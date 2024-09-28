مختصون: مراكز الخدمات الحكومية رؤية ملكية لتحسين الخدمات



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،إن التوجيهات الملكية التي وردت في كتاب التكليف السامي حول "إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية"، تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير خدمات نوعية للمواطنين، بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية.



وبينوا ان التوجيه الملكي الوارد في كتاب التكليف السامي، بخصوص إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يعكس رؤية شاملة واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في الأردن، وأن إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية يعد خطوة رائدة نحو تطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة".



وأكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، التي تعد تجربة متقدمة في توفير خدمات نوعية للمواطنين.



من جهته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، الى أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن والمستثمر والزائر على حد سواء تحسنًا ملحوظًا في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال جميع المراكز الحكومية في مختلف محافظات المملكة.



وأوضح أن هذه المراكز توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من عدة دوائر ومؤسسات حكومية في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.



وبين سميرات أن الحكومة ستعمل على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم إطلاقها بالتتابع ضمن سقوف زمنية محددة، تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام، حيث تشمل الخطة، الانتهاء من إطلاق 16 مركز خدمات حكومي بحلول نهاية عام 2025.



من جانبه، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن التوجيه الملكي الوارد في كتاب التكليف السامي، والذي ينص على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يعكس رؤية شاملة واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في الأردن.



وأوضح، ان الهدف من إنشاء مراكز الخدمات الحكومية هو تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الدولة بطريقة أكثر سهولة وفعالية، إذ كانت الخدمات الحكومية في الماضي تعتمد بشكل كبير على الزيارات المباشرة للمكاتب والإجراءات الورقية، مما يؤدي إلى بطء في تقديم الخدمة وتراكم الأعمال، لذلك تسعى الحكومة من خلال إنشاء مراكز متخصصة ومجهزة بشكل حديث إلى تجاوز هذه التحديات.



وأضاف الرواجبة، ان إدراج "الاستدامة" كمطلب في هذا التكليف الملكي يدل على أن الهدف لا يقتصر فقط على إنشاء هذه المراكز، بل يشمل أيضا ضمان استمراريتها وفعاليتها على المدى الطويل، إذ ان توفير خدمات حكومية متميز لا يسهم فقط في تحسين الكفاءة الداخلية للمؤسسات، بل يهدف أيضا إلى تحسين تجربة المواطن في التعامل مع هذه المؤسسات.



وتابع، ان إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المستدامة يعد حلاً لمشكلة البيروقراطية التي قد يعاني منها المواطنون عند تعاملهم مع الإدارات الحكومية، فمن خلال هذه المراكز الحديثة، ستتمكن الحكومة من تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات، فالأنظمة الإلكترونية تتيح متابعة سير المعاملات بشكل فوري، وتوثيق جميع الخطوات المتخذة، مما يضمن التزام الموظفين الحكوميين بأعلى معايير الأداء.



وأكد أن التوجيه الملكي بإنشاء مراكز خدمات حكومية يأتي لمواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث بدأت العديد من الدول بالفعل بتبني نماذج مماثلة لتحقيق الكفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة، وتسعى المملكة الأردنية من خلال هذا التوجيه إلى أن تكون من بين الدول الرائدة في هذا المجال.



ولفت المهندس الرواجبة، الى أن التوجيه الملكي بإنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الأداء الحكومي في الأردن وتحقيق تجربة مواطن أكثر كفاءة وجودة، ويعكس هذا التوجيه التزام الحكومة الأردنية بالتحسين المستمر والاستجابة للتحديات المتزايدة في تقديم خدمات عامة متميزة، ومن خلال تبني الابتكار، تعزيز التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، ما يمكن هذه المراكز من المساهمة في تحقيق رؤية الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.



من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أمجد الصويص، ان التوجيهات التي وردت في كتاب التكليف السامي حول "إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية"، تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير خدمات نوعية للمواطنين، بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية.



وأضاف الصويص، أن هذه المراكز تمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تعزيز رضا المواطنين عن أداء الحكومة، كما تعكس هذه المراكز روح الابتكار التي يجب أن تصاحب تطور القطاع الحكومي في الأردن.



بدوره، قال المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، إن ما ورد في كتاب التكليف السامي بشأن إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية يعد خطوة رائدة نحو تطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة".



ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن في مكان واحد، بحيث يلمس المواطن تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمة المقدمة، وقد بات هذا التحسن واقعًا يلاحظه كل مواطن من خلال زياراته لمراكز الخدمات الحكومية.



وبين، ان وجود هذه المراكز الخدمية يساهم بشكل فعال في تحسين تصنيف الأردن في مؤشر الحكومة الإلكترونية، فقد تقدمت المملكة 11 مركزًا في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة الـ89 عالميًا من بين 193 دولة شملها التقرير، مقارنة بالمرتبة الـ100 في عام 2022.



وتابع الرحامنة، يتضمن تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشرًا رئيسيًا هو "مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية"، والذي يتفرع منه "مؤشر الخدمات الإلكترونية"، حيث حصل الأردن على المركز الـ63 عالميًا مقارنة بالمركز الـ74 في عام 2022، بنسبة تحسن بلغت 15.1 بالمئة، وبذلك، انضمت المملكة إلى مجموعة الدول ذات التصنيف المرتفع جدًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية.



يُذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 6 مراكز خدمات حكومية في كل من العاصمة "المقابلين"، إربد، الطفيلة، والعقبة (بمركزين) إضافة إلى مركز خدمات مطار الملكة علياء الدولي، وإعادة تأهيل 3 مراكز في محافظات الزرقاء، الكرك، ومركز العبدلي في عمان، كما سيتم حسب الخطة الحكومية من الانتهاء من إنشاء وتشغيل مراكز جديدة بحلول نهاية عام 2024 في محافظات معان، مأدبا، وجرش.



ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 122 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 49 خدمة حكومية ضمن 21 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 112 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، وفرع الطفيلة 90 خدمة لـ 23 مؤسسة.-(بترا)