منتدى يوصي بإدخال مفاهيم الطاقة المتجددة بالمناهج الدراسية العربية



ودعا في ختام أعماله في عمان الى تشجيع طلبة المدارس على الإقبال على الأخضر التقني والمهني في مراحل الإعدادي،ما يسهم بصقل شخصية الأطفال ويؤهلها لسوق العمل لفتح شركات صغيرة ومتوسطة لدعم اللبنات الأساسية للمجتمعات العربية.



وكان عقد المنتدى بعمان برعاية سمو الأميرة سناء عاصم رئيس مجلس حكماء الهيئة العربية للطاقة المتجددة، تحت عنوان "مستقبل الطاقة المتجددة والتعليم الأخضر في الوطن العربي" وبتنظيم من الهيئة العربية للطاقة المتجددة.



وبحسب بيان صحفي صدر،عن الهيئة ،اليوم السبت، اوصى المنتدى بضرورة التعاون العربي المشترك تحقيقا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي ودعم البحث والتطوير والابتكار وتفعيل المسؤولية المجتمعية لشركات الكهرباء في الدول العربية لتخفيف فاتورة الكهرباء في جيوب الفقر والمناطق النائية وتشجيعهم على توطينهم في أماكن سكنهم .



واشار الى ضرورة تأسيس منصة عربية للطاقة المتجددة من أجل تقوية العلاقات وتبادل الخبرات بين الدول العربية، و توحيد المواصفات والمقاييس لكل مدخلات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية في الدول العربية.

وحث المنتدى الدول العربية على تجهيز بنية تحتية للسيارات الكهربائية والنقل الأخضر والاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، وتدوير انعقاد المنتدى العربي للطاقة المتجددة بين الدول العربية من أجل تعظيم التعاون العربي المشترك والاستفادة من تبادل الخبرات.



وناقش المنتدى على مدى يومين موضوعات التعليم الأخضر والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر والشيكات الذكية وبرنامج تطوير المناهج المدرسية لصقل شخصية الأطفال وتوجيه التعليم المهني والتقني والتكنولوجي من الصفوف الأولية، إضافة إلى جلسة رئيسية لحالة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية في الدول العربية ومعوقات انتشارها وتنظيم أسواقها في الدول العربية.

(بترا)