واشنطن تجيز استخدام دواء دوبيكسنت لمعالجة التهاب الشعب الهوائية للمدخنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) لشركة الصناعات الدوائية الفرنسية "سانوفي" ، مساء الجمعة ، لطرح دوائها "دوبيكسنت" Dupixent المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.
و بحسب واشنطن تايمز، جاءت إجازة الدواء في الولايات المتحدة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين من المرحلة الثالثة أظهرتا أن "دوبيكسنت" حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، بالإضافة إلى انه "حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة" لمستخدميه، على ما أوضحت "سانوفي" .
ويقلل دوبيكسنت، من نوبات التفاقم بنسبة 30 في المئة على الأقل لمدة 52 أسبوعا للمرضى الذين يعانون ما يسمى الالتهاب من النوع الثاني ويخضعون أصلا لعلاج خلفية ثلاثي بأجهزة الاستنشاق القصيرة والطويلة المفعول التي غالبا ما تُدمج مع الكورتيكوستيرويدات.
و لوحظ تحسن في وظيفة الجهاز التنفسي لدى هؤلاء المرضى لمدة تصل إلى عام تقريبا (52 أسبوعا)، وفق دراستي المرحلة الثالثة، ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين في أكثر من 70 بالمئة من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية. بترا
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