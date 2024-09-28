واشنطن تجيز استخدام دواء دوبيكسنت لمعالجة التهاب الشعب الهوائية للمدخنين



و بحسب واشنطن تايمز، جاءت إجازة الدواء في الولايات المتحدة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين من المرحلة الثالثة أظهرتا أن "دوبيكسنت" حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، بالإضافة إلى انه "حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة" لمستخدميه، على ما أوضحت "سانوفي" .

ويقلل دوبيكسنت، من نوبات التفاقم بنسبة 30 في المئة على الأقل لمدة 52 أسبوعا للمرضى الذين يعانون ما يسمى الالتهاب من النوع الثاني ويخضعون أصلا لعلاج خلفية ثلاثي بأجهزة الاستنشاق القصيرة والطويلة المفعول التي غالبا ما تُدمج مع الكورتيكوستيرويدات.



و لوحظ تحسن في وظيفة الجهاز التنفسي لدى هؤلاء المرضى لمدة تصل إلى عام تقريبا (52 أسبوعا)، وفق دراستي المرحلة الثالثة، ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين في أكثر من 70 بالمئة من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية. بترا