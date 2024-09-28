Saturday, 28 September 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تجيز استخدام دواء دوبيكسنت لمعالجة التهاب الشعب الهوائية للمدخنين

9/28/2024 4:47:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) لشركة الصناعات الدوائية الفرنسية "سانوفي" ، مساء الجمعة ، لطرح دوائها "دوبيكسنت" Dupixent المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.


و بحسب واشنطن تايمز، جاءت إجازة الدواء في الولايات المتحدة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين من المرحلة الثالثة أظهرتا أن "دوبيكسنت" حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، بالإضافة إلى انه "حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة" لمستخدميه، على ما أوضحت "سانوفي" .
ويقلل دوبيكسنت، من نوبات التفاقم بنسبة 30 في المئة على الأقل لمدة 52 أسبوعا للمرضى الذين يعانون ما يسمى الالتهاب من النوع الثاني ويخضعون أصلا لعلاج خلفية ثلاثي بأجهزة الاستنشاق القصيرة والطويلة المفعول التي غالبا ما تُدمج مع الكورتيكوستيرويدات.


و لوحظ تحسن في وظيفة الجهاز التنفسي لدى هؤلاء المرضى لمدة تصل إلى عام تقريبا (52 أسبوعا)، وفق دراستي المرحلة الثالثة، ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين في أكثر من 70 بالمئة من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية. بترا

MENAFN28092024000072011014ID1108724941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث