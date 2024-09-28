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جيش الاحتلال: قتلنا حسن نصر الله

9/28/2024 4:47:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في الضربة الجوية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، الجمعة.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "قضينا على قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن عملية اغتيال حسن نصر الله نجحت.

ونفذ الجيش الإسرائيلي هجوم مدمرا في قلب حارة حريك وسط الضاحية الجنوبية مساء الجمعة، وقال إنه استهدف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال اجتماع بمقر القيادة المركزية للحزب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن استهداف نصر الله جاء بعد معلومات بعقد اجتماع قيادي في منشأة تحت الأرض.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولين كبارا من حزب الله والحرس الثوري الإيراني كانوا في الموقع المستهدف.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية موجات كثيفة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية ليل الجمعة وفجر السبت بعد ساعات من الهجوم الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حسن نصر الله.

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