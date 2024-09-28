جيش الاحتلال: قتلنا حسن نصر الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في
الضربة الجوية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، الجمعة.
وأضاف جيش الاحتلال
الإسرائيلي في بيان: "قضينا على قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من
القادة".
وكانت القناة 12
الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن عملية اغتيال حسن نصر الله نجحت.
ونفذ الجيش
الإسرائيلي هجوم مدمرا في قلب حارة حريك وسط الضاحية الجنوبية مساء الجمعة، وقال
إنه استهدف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال اجتماع بمقر القيادة
المركزية للحزب.
ونقلت صحيفة
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن استهداف نصر الله جاء بعد معلومات بعقد
اجتماع قيادي في منشأة تحت الأرض.
وقالت صحيفة وول
ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولين كبارا من حزب الله والحرس الثوري
الإيراني كانوا في الموقع المستهدف.
وشنت الطائرات
الحربية الإسرائيلية موجات كثيفة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية ليل الجمعة
وفجر السبت بعد ساعات من الهجوم الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حسن نصر
الله.
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