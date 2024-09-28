أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا ، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و70قرشا، والبندورة بين 10 و20 قرشا، والجزر بين 40 و69 قرشا، والخيار بين 30 و45 قرشا، والزهرة بين 30 و50قرشا، والليمون بين 30 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.-(بترا)

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