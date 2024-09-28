السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة إدوارد ميليباند، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وناقش الجانبان – وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- المواضيع المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي ذات الاهتمام المشترك.

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