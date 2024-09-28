السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير
الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة إدوارد ميليباند، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
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وناقش الجانبان – وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- المواضيع المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي ذات الاهتمام المشترك.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724927
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