4 % ارتفاعا في التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات في أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات سجلت حوالي 4.18 تريليون يوان في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 4 % على أساس سنوي.

ومن حيث القيمة الدولارية، بلغت صادرات البلاد من السلع والخدمات -وفقا لوكالة الأنباء الصينية – اليوم السبت، 322.4 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الواردات 263.5 مليار دولار، ما يسجل فائضا قدره 58.9 مليار دولار أمريكي.

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وبلغت قيمة صادرات السلع ما يقرب من 2.07 تريليون يوان في حين بلغت قيمة الواردات من السلع حوالي 1.5 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 572.4 مليار يوان.

وبلغت قيمة الخدمات المُصدّرة 230.8 مليار يوان، فيما سجلت قيمة الخدمات المستوردة 383 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 152.2 مليار يوان.

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