4 % ارتفاعا في التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات سجلت حوالي 4.18 تريليون يوان في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 4 % على أساس سنوي.
ومن حيث القيمة الدولارية، بلغت صادرات البلاد من السلع والخدمات -وفقا لوكالة الأنباء الصينية – اليوم السبت، 322.4 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الواردات 263.5 مليار دولار، ما يسجل فائضا قدره 58.9 مليار دولار أمريكي.
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وبلغت قيمة صادرات السلع ما يقرب من 2.07 تريليون يوان في حين بلغت قيمة الواردات من السلع حوالي 1.5 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 572.4 مليار يوان.
وبلغت قيمة الخدمات المُصدّرة 230.8 مليار يوان، فيما سجلت قيمة الخدمات المستوردة 383 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 152.2 مليار يوان.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724926
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