فولكس واجن تخفض توقعات الأرباح مجدداً وسط ضعف مبيعات السيارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة“فولكس واجن” توجيهاتها السنوية للمرة الثانية هذا العام بسبب ضعف الطلب على سيارات الركاب، مما يمثل أحدث ضربة لقطاع السيارات المتعثر في ألمانيا.





موضوعاتارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يتجاوز 5% بفعل إعصار هيلين انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية.. وبرنت دون 74 دولارًا أذربيجان و”بريتيش بتروليوم” يوقعان اتفاقية لتوسيع شراكتهما في قطاعي النفط والغاز

خفضت شركة صناعة السيارات أمس الجمعة توقعاتها لعائد التشغيل على المبيعات إلى 5.6%، منخفضاً عن توقعات بلغت 7% في يوليو، عندما قلصت الشركة توقعاتها بسبب تكاليف إغلاق مصنع“أودي” في بلجيكا.





شركات تصنيع السيارات الألمانية الثلاث الكبرى -“بي إم دبليو” و”فولكس واجن” و”مرسيدس بنز” أصدرت تحذيرات حيال الربح، في ظل معاناتها من تباطؤ المبيعات في سوقهم الرئيسية، الصين، حيث يتراجع المشترون بسبب أزمة العقارات المتفاقمة. ومن ناحية أخرى، أدت المنافسة المتزايدة في السيارات الكهربائية إلى تخفيضات سعرية حادة وهبوط هوامش الربح، مع تباطؤ ثقة المستهلك في الإقبال على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق.





وقالت“فولكس واجن” إن علامتها التجارية لسيارات الركاب التي تحمل الاسم نفسه، ووحدة المركبات التجارية التابعة لها كان أداؤهما دون التوقعات. وأشارت إلى مخاطر إضافية محتملة لمجموعتها التي تضم أيضاً“سكودا” و”سيات”، مشيرة إلى“تدهور بيئة الاقتصاد الكلي”.





قالت شركة“فولكس واجن” يوم الجمعة إن عمليات التسليم العالمية ستنخفض إلى حوالي 9 ملايين وحدة هذا العام، من 9.24 مليون في 2023. وكانت شركة صناعة السيارات قد توقعت في السابق زيادة بنسبة 3% في التسليمات.





والآن تتوقع شركة“فولكس واجن” أن يصل صافي التدفق النقدي في قسم السيارات إلى حوالي ملياري يورو، بانخفاض عن 4.5 مليار يورو سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنشطة الاندماج والاستحواذ بما في ذلك الشراكة مع“ريفيان أوتوموتيف” بشأن تكنولوجيا السيارات الكهربائية.



