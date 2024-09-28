فولكس واجن تخفض توقعات الأرباح مجدداً وسط ضعف مبيعات السيارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت شركة“فولكس واجن” توجيهاتها السنوية للمرة الثانية هذا العام بسبب ضعف الطلب على سيارات الركاب، مما يمثل أحدث ضربة لقطاع السيارات المتعثر في ألمانيا.
موضوعات متعلقة
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يتجاوز 5% بفعل إعصار هيلين انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية.. وبرنت دون 74 دولارًا أذربيجان و”بريتيش بتروليوم” يوقعان اتفاقية لتوسيع شراكتهما في قطاعي النفط والغاز
خفضت شركة صناعة السيارات أمس الجمعة توقعاتها لعائد التشغيل على المبيعات إلى 5.6%، منخفضاً عن توقعات بلغت 7% في يوليو، عندما قلصت الشركة توقعاتها بسبب تكاليف إغلاق مصنع“أودي” في بلجيكا.
شركات تصنيع السيارات الألمانية الثلاث الكبرى -“بي إم دبليو” و”فولكس واجن” و”مرسيدس بنز” أصدرت تحذيرات حيال الربح، في ظل معاناتها من تباطؤ المبيعات في سوقهم الرئيسية، الصين، حيث يتراجع المشترون بسبب أزمة العقارات المتفاقمة. ومن ناحية أخرى، أدت المنافسة المتزايدة في السيارات الكهربائية إلى تخفيضات سعرية حادة وهبوط هوامش الربح، مع تباطؤ ثقة المستهلك في الإقبال على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق.
وقالت“فولكس واجن” إن علامتها التجارية لسيارات الركاب التي تحمل الاسم نفسه، ووحدة المركبات التجارية التابعة لها كان أداؤهما دون التوقعات. وأشارت إلى مخاطر إضافية محتملة لمجموعتها التي تضم أيضاً“سكودا” و”سيات”، مشيرة إلى“تدهور بيئة الاقتصاد الكلي”.
قالت شركة“فولكس واجن” يوم الجمعة إن عمليات التسليم العالمية ستنخفض إلى حوالي 9 ملايين وحدة هذا العام، من 9.24 مليون في 2023. وكانت شركة صناعة السيارات قد توقعت في السابق زيادة بنسبة 3% في التسليمات.
والآن تتوقع شركة“فولكس واجن” أن يصل صافي التدفق النقدي في قسم السيارات إلى حوالي ملياري يورو، بانخفاض عن 4.5 مليار يورو سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنشطة الاندماج والاستحواذ بما في ذلك الشراكة مع“ريفيان أوتوموتيف” بشأن تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
MENAFN28092024000202011048ID1108724925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.