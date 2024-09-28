ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يتجاوز 5% بفعل إعصار هيلين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في ضوء الدمار الذي خلفه إعصار هيلين في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الإعصار الذي ضرب مناطق عدة مثل فلوريدا وجورجيا وكارولينا، أدى إلى قطع الكهرباء عن الملايين وأجبر منتجي الغاز في خليج المكسيك على خفض الإنتاج بشكل ملحوظ.





موضوعاتفولكس واجن تخفض توقعات الأرباح مجدداً وسط ضعف مبيعات السيارات انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية.. وبرنت دون 74 دولارًا أذربيجان و”بريتيش بتروليوم” يوقعان اتفاقية لتوسيع شراكتهما في قطاعي النفط والغاز

التأثير لم يقتصر على خفض الإنتاج فحسب، بل شمل أيضاً زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من مصنع تصدير تابع لشركة Venture Global في لويزيانا، حيث وصلت التدفقات إلى ما يقارب 35 مليون قدم مكعب يومياً في منتصف أغسطس، رغم أن هذا يمثل فقط جزءاً صغيراً من طاقة المصنع الكاملة البالغة 1.8 مليار قدم مكعب وفقا لسي إن إن.





إلى ذلك، يتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تتحرك بقايا الإعصار من جورجيا وكارولينا الجنوبية نحو تينيسي وكنتاكي، ما قد يستدعي المزيد من الحذر في الأيام المقبلة.





على الرغم من الأضرار التي ألحقها الإعصار بالبنية التحتية للطاقة، فإن مصانع الغاز الطبيعي المسال تظل حتى الآن خارج دائرة التأثير المباشر، ما يساعد في الحفاظ على استقرار الطلب على الغاز.





في تقرير صادر عن مكتب السلامة والبيئة الأميركي، أُشير إلى أن نحو 20% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك قد توقف، على الرغم من أن الإنتاج من الأحواض الصخرية الداخلية في الولايات المتحدة ما زال آمناً وبعيداً عن تأثيرات الإعصار المباشرة.





ومع استمرار هذه الأوضاع، من المتوقع أن تسجل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها الأسبوعي الخامس على التوالي بزيادة قدرها 18% هذا الأسبوع، ما يشير إلى توتر متزايد في السوق واحتمالية استمرار الصعود في الأسعار في المستقبل القريب.





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