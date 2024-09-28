توقف نحو 24% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب العاصفة هيلين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الجمعة إن نحو 24% من إنتاج النفط الخام و18% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب العاصفة هيلين.

وتراجعت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عند 511 ألف برميل يوم الأربعاء.

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وقالت الهيئة إن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميا من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من مياه الخليج.

وقالت الهيئة التنظيمية البحرية إن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارا من أمس الجمعة، وهو ما يمثل نحو 2.4% من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلا عن تقارير من المنتجين.

بدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري يوم الثلاثاء، مع تحرك العاصفة هيلين عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وقالت شركة شيفرون أمس الجمعة إنها بدأت إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج في المنصات التي تديرها الشركة في أعقاب مرور العاصفة.

وأظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة يمثل نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.





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