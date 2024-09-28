توقف نحو 24% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب العاصفة هيلين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الجمعة إن نحو 24% من إنتاج النفط الخام و18% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب العاصفة هيلين.
وتراجعت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عند 511 ألف برميل يوم الأربعاء.
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وقالت الهيئة إن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميا من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من مياه الخليج.
وقالت الهيئة التنظيمية البحرية إن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارا من أمس الجمعة، وهو ما يمثل نحو 2.4% من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلا عن تقارير من المنتجين.
بدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري يوم الثلاثاء، مع تحرك العاصفة هيلين عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة.
وقالت شركة شيفرون أمس الجمعة إنها بدأت إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج في المنصات التي تديرها الشركة في أعقاب مرور العاصفة.
وأظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة يمثل نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724923
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